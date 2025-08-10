Морено — о ничьей «Сочи» с «Динамо»: «У соперника было больше острых моментов, поэтому нужно продолжать работать»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено подвел итоги матча против московского «Динамо» (1:1) в 4-м туре РПЛ.

— Доволен тем, что сегодня нам удалось набрать очко и сыграть вничью. Особенно с учётом тех обстоятельств, в которых мы находимся сейчас. Это было непросто — у соперника было заметно больше голевых моментов.

Во втором тайме мы выглядели значительно лучше, чем в первом. Старались действовать активнее, создавать моменты. Забитый нами гол был отменен из-за офсайда в несколько сантиметров — буквально чуть-чуть не хватило, чтобы он был засчитан. Но, повторюсь, у «Динамо» было больше острых моментов, поэтому нам нужно продолжать работать, — приводит слова Морено пресс-служба клуба.

«Динамо» (5 очков) поднялось на девятое место в РПЛ. «Сочи» (1) прервал 3-матчевую серию поражений на старте сезона и идет на 15-й строчке в турнирной таблице.

В следующем туре бело-голубые дома проведут московское дерби с ЦСКА, а сочинцы на выезде сыграют с «Краснодаром». Оба матча пройдут 17 августа.