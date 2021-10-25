Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Шмурнов: «Максименко вообще не вратарь»

Шмурнов раскритиковал Максименко после поражения «Спартака» от «Зенита»
13:53
Александр Максименко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Максименко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Комментатор Александр Шмурнов раскритиковал вратаря «Спартака» Александра Максименко после поражения от «Зенита» (1:7) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.

«Я бы сказал, он вообще не вратарь, — написал Шмурнов в Twitter. — Увы... Прыгучий, тренированный молодой парень — да, но не вратарь. Потому что вратарь — это чертов гений, не просто что-то там умеющий, а чувствующий свою выдающуюся роль, с гениальной интуицией и тонким пониманием эпизода».

В нынешнем сезоне 23-летний россиянин провел 17 матчей, пропустив 28 мячей.

После 12 туров Тинькофф РПЛ «Спартак» набрал 17 очков и расположился на 7-м месте в турнирной таблице. «Зенит» с 26 очками идет на 1-й позиции.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/ashmurnov/status/1452425882035965956

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Зенит» — машина! Так в России еще никто не уничтожал «Спартак»
10
13
Материалы сюжета: «Спартак»: Руй Витория — будет ли уволен, кто заменит тренера, кандидаты, результаты матчей в сезоне 2021/22