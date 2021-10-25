Шмурнов: «Максименко вообще не вратарь»
Шмурнов раскритиковал Максименко после поражения «Спартака» от «Зенита»
13:53
Комментатор Александр Шмурнов раскритиковал вратаря «Спартака» Александра Максименко после поражения от «Зенита» (1:7) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.
«Я бы сказал, он вообще не вратарь, — написал Шмурнов в Twitter. — Увы... Прыгучий, тренированный молодой парень — да, но не вратарь. Потому что вратарь — это чертов гений, не просто что-то там умеющий, а чувствующий свою выдающуюся роль, с гениальной интуицией и тонким пониманием эпизода».
В нынешнем сезоне 23-летний россиянин провел 17 матчей, пропустив 28 мячей.
После 12 туров Тинькофф РПЛ «Спартак» набрал 17 очков и расположился на 7-м месте в турнирной таблице. «Зенит» с 26 очками идет на 1-й позиции.
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