Игорь Ющенко назначен исполняющим обязанности главного тренера «Химок»
14:02
«Химки» на своем официальном сайте объявили о назначении Игоря Ющенко исполняющим обязанности главного тренера клуба.
52-летний специалист будет руководить подмосковной командой в матче 3-го тура элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России с «Балтикой», который пройдет 26 октября.
Ранее сообщалось, что Игорь Черевченко покинул пост главного тренера «Химок».
В нынешнем сезоне «Химки» с 11 очками после 12 туров занимают 14-ю позицию в турнирной таблице.
Дополнительная информация:
https://fckhimki.com/news/sezon-2021-2022/oktyabr/ispolnyayushchim-obyazannosti-glavnogo-trenera-krasno-chyernykh-naznachen-igor-yushchenko/
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