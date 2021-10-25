Игорь Ющенко назначен исполняющим обязанности главного тренера «Химок»

«Химки» на своем официальном сайте объявили о назначении Игоря Ющенко исполняющим обязанности главного тренера клуба.

52-летний специалист будет руководить подмосковной командой в матче 3-го тура элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России с «Балтикой», который пройдет 26 октября.

Исполняющим обязанности главного тренера красно-чёрных назначен Игорь Ющенко, который до этого момента руководил «Химками-М». Игорь Николаевич будет руководить командой на матче Бетсити Кубка России в Калининграде.



?? https://t.co/edwDJirOcA pic.twitter.com/2gD8zKvIxy — ФК «Химки» (@fc_khimki) October 25, 2021

Ранее сообщалось, что Игорь Черевченко покинул пост главного тренера «Химок».

В нынешнем сезоне «Химки» с 11 очками после 12 туров занимают 14-ю позицию в турнирной таблице.