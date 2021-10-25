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Игорь Ющенко назначен исполняющим обязанности главного тренера «Химок»

14:02
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«Химки» на своем официальном сайте объявили о назначении Игоря Ющенко исполняющим обязанности главного тренера клуба.

52-летний специалист будет руководить подмосковной командой в матче 3-го тура элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России с «Балтикой», который пройдет 26 октября.

Ранее сообщалось, что Игорь Черевченко покинул пост главного тренера «Химок».

В нынешнем сезоне «Химки» с 11 очками после 12 туров занимают 14-ю позицию в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://fckhimki.com/news/sezon-2021-2022/oktyabr/ispolnyayushchim-obyazannosti-glavnogo-trenera-krasno-chyernykh-naznachen-igor-yushchenko/

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