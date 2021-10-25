У Максименко худший показатель по проценту отраженных ударов среди вратарей РПЛ

Вратарь «Спартака» Александр Максименко отразил 50% ударов в створ своих ворот в нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ, сообщает Opta Sports.

Вратарь «Спартака» пропустил 17 из 34 ударов в створ. Это худший показатель по отражению ударов среди вратарей премьер-лиги, которые сыграли хотя бы 2 игры.

Показатель ожидаемых пропущенных мячей московской команды в нынешнем сезоне — 13,6. Таким образом, Максименко пропустил на 3,4 мяча больше ожидаемого.

В нынешнем сезоне 23-летний россиянин провел 17 матчей во всех турнирах, пропустив 28 мячей.