Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

У Максименко худший показатель по проценту отраженных ударов среди вратарей РПЛ

13:47
Александр Максименко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Максименко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Вратарь «Спартака» Александр Максименко отразил 50% ударов в створ своих ворот в нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ, сообщает Opta Sports.

Вратарь «Спартака» пропустил 17 из 34 ударов в створ. Это худший показатель по отражению ударов среди вратарей премьер-лиги, которые сыграли хотя бы 2 игры.

Показатель ожидаемых пропущенных мячей московской команды в нынешнем сезоне — 13,6. Таким образом, Максименко пропустил на 3,4 мяча больше ожидаемого.

В нынешнем сезоне 23-летний россиянин провел 17 матчей во всех турнирах, пропустив 28 мячей.

Дополнительная информация:

https://t.me/optarussia/474

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Зенит» — машина! Так в России еще никто не уничтожал «Спартак»
1
3
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 12-й тур: расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры