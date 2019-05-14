Широков считает, что "Зениту" не хватает игрока под нападающими

Бывший игрок "Зенита" Роман Широков рассказал, футболист какого амплуа, по его мнению, мог бы усилить команду.

- Для вариативности не хватает игрока, который мог бы играть в центре поля, под нападающими, который мог бы сам обыгрывать и отдавать передачи, - сказал Широков в эфире программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". - Какие-то матчи можно выигрывать за счет давления и прострелов, где-то можно выиграть, когда такой игрок может помочь отдать хорошую передачу, когда на поле будет скученность.

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