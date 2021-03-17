Экс-полузащитник сборной России Роман Широков в разговоре с «СЭ» рассказал, чего ожидает от матча между ЦСКА и «Зенитом» в рамках 23-го тура Тинькофф РПЛ.

«Фаворита в этом матче нет. Почему бы ЦСКА и не победить? Для них это очень важный матч, в принципе, как и для «Зенита». Победа питерцев чемпионскую интригу не убьет, но уже многое станет понятно. Зависит от того, как сыграют конкуренты. Пока для «Зенита» главный конкурент — он сам. Если команда не будет терять очки, как это было в начале года, то спокойно завершит чемпионат на первом месте. Сейчас конкуренция больше за вторую строчку. Сегодня будет определяющий матч в плане борьбы за чемпионство. Да, «Зенит» не очень хорошо играет на выезде в этом сезоне, но не думаю что это станет сегодня проблемой. Ключевые матчи команда проводит хорошо», — сказал Широков «СЭ».

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет сегодня, 17 марта, начало встречи в 20:00 (мск). «СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры