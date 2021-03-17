Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» выразил уверенность в победе над ЦСКА в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ.

«Полагаю, «Зенит» выиграет со счетом 2:0. После разгрома «Ахмата» у команды появилась уверенность, тем более сейчас уже финишная прямая. Если «Зенит» выиграет, то их уже никто не догонит. Трудно играть не на своем поле, но и Азмун, и Дзюба, и Мостовой, и Ракицкий, и Лунев в хорошей форме. Семак и Тимощук придадут команде скорости. Команда должна во что бы то ни стало выиграть в Москве», — сказал Боярский «СЭ».

Матч между ЦСКА и «Зенитом» пройдет сегодня, 17 марта. Начало встречи в 20:00 (мск).

(Константин Колмаков)