Боярский дал прогноз на матч ЦСКА — «Зенит»
14:00
Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» выразил уверенность в победе над ЦСКА в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ.
«Полагаю, «Зенит» выиграет со счетом 2:0. После разгрома «Ахмата» у команды появилась уверенность, тем более сейчас уже финишная прямая. Если «Зенит» выиграет, то их уже никто не догонит. Трудно играть не на своем поле, но и Азмун, и Дзюба, и Мостовой, и Ракицкий, и Лунев в хорошей форме. Семак и Тимощук придадут команде скорости. Команда должна во что бы то ни стало выиграть в Москве», — сказал Боярский «СЭ».
Матч между ЦСКА и «Зенитом» пройдет сегодня, 17 марта. Начало встречи в 20:00 (мск).
(Константин Колмаков)
Опрос
проголосовало: 2588Все опросы
Как закончится матч 23-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит»?
4
Зачет
vs
8
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...