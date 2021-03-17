Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс поделился мнением о стереотипах про Россию после перехода в московский клуб.

«Говорят, русские очень часто пьют водку и приговаривают: «На здоровье!» Пока я таких людей не встречал. Видимо, это все-таки выдумка. А еще принято считать, что русские — закрытые и хмурые люди. Тут тоже не сходится: в «Спартаке» меня отлично приняли и помогают во всем.

Пока нашей семье все нравится. Холода, конечно, были серьезные, но дальше будет проще. Россия отличается от Западной Европы, зато в Москве все доступно и открыто. В отличие от Голландии, где по-прежнему очень серьезные ограничения из-за пандемии», — приводит слова Хендрикса официальный сайт клуба.

Хендрикс перешел в «Спартак» в январе 2021 года. В текущем сезоне 26-летний голландец провел 4 матча за московский клуб и не отметился результативными действиями.