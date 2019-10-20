Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Роман Широков прокомментировал удаление защитника «Крыльев Советов» Александра Анюкова в матче 13-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (1:0).

37-летний Анюков был удален с поля в матче «Оренбург» — «Крылья Советов». Защитник атаковал защитника хозяев Андреа Чуканова и ударил того плечом, за что получил прямую красную карточку.

— Приходилось ли когда-нибудь одноклубникам успокаивать меня на поле? Когда вот такие гении судят, то приходится сдерживать себя, — сказал Широков в эфире телеканал «Матч Премьер». — Казарцев (главный арбитр матча «Оренбург» — «Крылья Советов» — Прим. «СЭ») упустил из собственных рук контроль над концовкой игры.

Анюков спокойный человек, но не на футбольном поле (смеется). Для него эта история нехарактерна.

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