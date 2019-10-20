Анюков признал, что заслужил удаление в матче с «Оренбургом»

Защитник «Крыльев Советов» Александр Анюков прокомментировал свое удаление в матче 13-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (1:0). В концовке встречи он атаковал защитника «Оренбурга» Андреа Чуканова и ударил того плечом, за что получил прямую красную карточку.

— Хотел бы принести извинения, — приводит слова Анюкова Twitter самарцев. — В первую очередь тренерскому штабу «Оренбурга» и Андреа Чуканову. Меня перехлестнули эмоции, удаление заслужил.

— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) October 20, 2019

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