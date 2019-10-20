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Анюков признал, что заслужил удаление в матче с «Оренбургом»

14:29
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Защитник «Крыльев Советов» Александр Анюков прокомментировал свое удаление в матче 13-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (1:0). В концовке встречи он атаковал защитника «Оренбурга» Андреа Чуканова и ударил того плечом, за что получил прямую красную карточку.

Хотел бы принести извинения, — приводит слова Анюкова Twitter самарцев. — В первую очередь тренерскому штабу «Оренбурга» и Андреа Чуканову. Меня перехлестнули эмоции, удаление заслужил.

Оренбург — Крылья Советов

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




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