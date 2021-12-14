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Шиманьски прооперирован в Германии

22:10
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Полузащитник «Динамо» Себастиан Шиманьски прооперирован в Германии, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее хавбеку был поставлен диагноз «двухсторонняя паховая грыжа». Решением тренерского и медицинского штабов было решено провести оперативное вмешательство во время зимней паузы в первенстве.

Возвращение футболиста в строй ожидается к началу январских сборов.

В этом сезоне Шиманьски с 11 баллами является лидером команды по системе «гол + пас».

Дополнительная информация:

https://fcdm.ru/news/sebastian-simanski-prooperirovan-v-germanii

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Иван Шитик все материалы автора

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