Полузащитник «Динамо» Себастиан Шиманьски прооперирован в Германии, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее хавбеку был поставлен диагноз «двухсторонняя паховая грыжа». Решением тренерского и медицинского штабов было решено провести оперативное вмешательство во время зимней паузы в первенстве.

Возвращение футболиста в строй ожидается к началу январских сборов.

В этом сезоне Шиманьски с 11 баллами является лидером команды по системе «гол + пас».