Шиманьски прооперирован в Германии
22:10
Полузащитник «Динамо» Себастиан Шиманьски прооперирован в Германии, сообщает пресс-служба клуба.
Ранее хавбеку был поставлен диагноз «двухсторонняя паховая грыжа». Решением тренерского и медицинского штабов было решено провести оперативное вмешательство во время зимней паузы в первенстве.
Возвращение футболиста в строй ожидается к началу январских сборов.
В этом сезоне Шиманьски с 11 баллами является лидером команды по системе «гол + пас».
Дополнительная информация:
https://fcdm.ru/news/sebastian-simanski-prooperirovan-v-germanii
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