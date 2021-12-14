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«Зенит» проявляет интерес к нападающему «Базеля». Он является лучшим бомбардиром Лиги конференций

«Зенит» проявляет интерес к нападающему «Базеля»
23:27
Артур Кабрал. Фото Getty Images
Артур Кабрал. Фото Getty Images
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Нападающий «Базеля» Артур Кабрал попал в сферу интересов «Зенита», утверждает журналист Андре Эрнан в Twitter. Трансфер 23-летнего бразильца оценивается в 11 миллионов евро (плюс 3 миллиона в качестве бонусов).

Форвард является лучшим бомбардиром Лиги конференций этого сезона — на его счету 13 голов в 12 матчах.

В прошлом розыгрыше чемпионата Швейцарии Кабрал стал лучшим бомбардиром «Базеля», забив 18 мячей.

Действующий контракт Кабрала с «Базелем» рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость форварда в 15 миллионов евро.

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Иван Шитик все материалы автора

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