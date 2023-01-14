Шикунов: «История с Промесом не повлияет на золотую гонку. «Зенит» все равно станет чемпионом»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов понимает, почему Квинси Промес пропустит первые два сбора красно-белых.

— Промес по личным обстоятельствам пропускает два сбора «Спартака». Это ставит крест на чемпионских амбициях красно-белых?

— Да, мне кажется, «Зенит» в любом случае станет чемпионом. Я еще до чемпионата говорил, что питерцев никто не достанет. Сейчас готов это повторить. Очень сложно опередить команду Семака. Почти нереально. Что касается Промеса... Ну вот такие у него сложились обстоятельства... Его не надо сейчас уничтожать, критиковать и так далее. Да, попал в сложную историю — мы это понимаем. Но ему нужно сказать спасибо за то, что он играет в России, остался тут, радует многочисленных болельщиков.

— То есть вы понимаете, почему он не полетел с командой в ОАЭ?

— Я же говорю, ну попал человек в такую ситуацию. Всех обстоятельств дела мы не знаем. Но если есть риск, о котором писали, зачем испытывать судьбу? Это же нехорошо... Пусть он потренируется пока сам, а потом доиграет сезон в «Спартаке». Да, самому сложно себя готовить к возобновлению сезона, но все уже случилось. Не уничтожайте Промеса!

И потом — если бы не вся эта история, может быть, он и в России не играл бы. Мы же понимаем реалии. Промесу пришлось уехать из Нидерландов, так как там возникли определенные проблемы. Он думал, что все погасится быстрее. Не погасилось... Значит, ему надо дальше находиться у нас, играть за «Спартак».

— Ко второй части сезона он подойдет разобранным?

— Чудес не бывает. В одиночку форму не наберешь. Это, конечно, плохо. Но и он не может рисковать, ехать в ОАЭ, чтобы там с ним что-то случилось. Тем более в нынешней международной обстановке. Все, что связано с Россией, воспринимается в мире довольно остро.

13 января «Спартак» выступил с заявлением, в котором сообщил, что 31-летний Промес попросил руководство позволить ему начать подготовку ко второй половине сезона-2022/23 по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами.

11 января СМИ информировали, что Промес подозревается в передаче 250 тысяч евро Зигфриду Уортелу, обвиняемому в торговле наркотиками, в качестве компенсации за пропавшую партию кокаина.