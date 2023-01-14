Зарема Салихова: «Мой самый удачный трансфер в «Спартаке» — приход Луки Каттани в клуб»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, какой трансфер «Спартака», к которому она имеет отношение, считает самым удачным.

«Мой самый удачный трансфер в «Спартаке» — приход Луки Каттани в клуб. Если бы не случившиеся внешние обстоятельства, то у него бы точно получилось привести «Спартак» к заветному трофею. Самый неудачный — Газизов. Хорошо, что удалось его вовремя раскусить.

По игрокам: лучший трансфер — это, безусловно, Мозес. Также у меня большие надежды на Пруцева», — сказала Салихова «РБ Спорт».

3 мая 2021 года Зарема Салихова вошла в совет директоров «Спартака» как руководитель комитета по аудиту и вознаграждениям клуба. 21 мая супруга Федуна вышла из руководства красно-белых.