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Кавазашвили: «Джикия будет играть в «Реале», он потянет уровень, будет в стартовом составе»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о футболистах красно-белых, которые могли бы заиграть в европейском клубе.

«Этой зимой из «Спартака» никто не захочет уйти. Во-первых, все игроки прижились. Во-вторых, все идут за целью — стать чемпионами в этом сезоне, это наш план. В-третьих, уровень наших легионеров не очень высокий, а что касается россиян — только наш красавчик Джикия может уехать.

Я думаю, Георгий будет играть в самом аристократичном испанском клубе — «Реале», уверен, он потянет уровень, будет играть в стартовом составе. Он не допускает ошибок во время матчей, парень с головой, коммуникабельный, в «Реале» он будет как дома. Считаю, этот трансфер возможен. Или в какой-нибудь итальянской команде он бы тоже прижился», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Экс-игрок «Спартака» считает, что Александр Соболев не подходит для зарубежного клуба.

«Что касается Соболева, то он не подходит для зарубежного клуба — он не Месси! „Спартак“ — единственный клуб для Александра на сегодня. Ему не хватает техники единоборств, нервов. В Европе очень здорово лупят по ногам, а наш нападающий не привык не отвечать, поэтому ему еще надо учиться», — заявил Кавазашвили.

Защитник Георгий Джикия в текущем сезоне сыграл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах и отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

Нападающий Александр Соболев провел в составе красно-белых в этом сезоне 22 матча, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач. Его стоимость, по данным портала Transfermarkt, составляет 9 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт

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Александр Соболев
Анзор Кавазашвили
Георгий Джикия
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