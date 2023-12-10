Шикунов: «Рибалта выдвинет свои условия. Сработаются ли они с Абаскалем?»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в интервью «СЭ» высказался о будущем главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

— По информации «СЭ», Абаскаль остается в «Спартаке». Логичное решение руководства клуба?

— Все-таки пока не было еще официальной информации. Посмотрим. Если Абаскаль останется, значит, руководители что-то знают, чего не знаем мы (улыбается). Сейчас же, как я понимаю, еще и Рибалта приехал и, возможно, станет спортивным директором клуба. Поживем — увидим. Как они будут договариваться? Рибалта же тоже, наверное, свои условия выдвинет. Будут ли они работать вместе с Абаскалем или нет? Сейчас вам никто не скажет. Руководители ждали матча с «Крыльями», чтобы принять какие-то решения. Хотя, на мой взгляд, эта победа в глобальном смысле мало что поменяла.

— Почему?

— В первой части сезона «Спартак», увы, был не стабилен. Ну как команда может так преобразиться за неделю? От смешного до великого один шаг. Вот эта фраза как раз про красно-белых. Игра в Грозном, в Оренбурге — это просто ужас, а сегодня все получилось. Так не бывает! И никто вам не даст гарантии, что дальше все пойдет по нарастающей.

Тут все идет от тренерского штаба. Ну не должно быть таких разных матчей! Состав-то хороший, футболисты способны решать большие задачи. Вы же видели, как сегодня выглядел Промес, как Соболев продавил защиту. Прекрасный матч Зиньковского! Сзади все четко. Но где все это было в Грозном, в Оренбурге? Повторюсь, так не бывает! Стабильность — признак мастерства. А выдать одну отличную игру, а следующую такую же ждать еще месяц... Не знаю. Неправильно это все. Пусть руководство думает, это их вопрос.

— А вас удивила новость о приходе в «Спартак» Рибалты?

— Меня уже ничего не удивляет. Дай бог, чтобы все получилось. Пришли люди с благими целями. Малышев, другие руководители. Это их взгляд на ситуацию, им и делать выбор. Посмотрим.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. У «Крыльев Советов» 29 очков и шестая строчка.