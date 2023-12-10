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Сегодня, 13:00

«От смешного до великого — один шаг. Это про «Спартак». Шикунов — о победе над «Крыльями»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Футболисты Квинси Промес и Александр Соболев
Квинси Промес и Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов — о победе красно-белых над «Крыльями Советов» (3:0).

— Зимний футбол в Тушине удался?

— Да его и зимним-то не назовешь. Какие скорости, какая игра! Такого футбола в исполнении «Спартака» мы и летом-то не видели (улыбается). Прекрасный первый тайм. А во втором все закончилось после третьего гола. Красно-белые просто стали действовать по счету. «Крылья» же потухли, так и не пришли в себя после удара Мартинса.

— Москвичи реабилитировались за крупное поражение от самарцев в первом круге (0:4)?

— Да, скорее, они исправились за последний матч в Грозном, где мало что получилось. Москвичам надо было вылезать из этой ситуации. Никто бы уже не понял третьего поражения кряду с учетом кубковой игры с «Оренбургом». Против «Крыльев» спартаковцы — конечно, молодцы. Потрясающий футбол! Болельщиков на трибунах было немного, но хозяева все 90 минут провели на очень приличных скоростях. Темп взвинтили нешуточный.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; и&nbsp;Гильермо Абаскаль. После 3:0 с «Крыльями» «Спартак» вряд ли уволит Абаскаля. Но команда топчется на месте уже год

— Теперь пойдут шутки про то, что без Абаскаля на тренерской скамейке «Спартак» играет гораздо лучше?

— Ну, так и «Локомотив» одержал две победы без Галактионова. Это все досужие разговоры.

— По информации «СЭ», Абаскаль остается в «Спартаке». Логичное решение руководства клуба?

— Все-таки пока не было еще официальной информации. Посмотрим. Если Абаскаль останется, значит, руководители что-то знают, чего не знаем мы (улыбается). Сейчас же, как я понимаю, еще и Рибалта приехал и, возможно, станет спортивным директором клуба. Поживем — увидим. Как они будут договариваться? Рибалта же тоже, наверное, свои условия выдвинет. Будут ли они работать вместе с Абаскалем или нет? Сейчас вам никто не скажет. Руководители ждали матча с «Крыльями», чтобы принять какие-то решения. Хотя, на мой взгляд, эта победа в глобальном смысле мало что поменяла.

&laquo;Мишкопад&raquo; на&nbsp;стадионе &laquo;Спартака&raquo;.

— Почему?

— В первой части сезона «Спартак», увы, был нестабилен. Ну как команда может так преобразиться за неделю? От смешного до великого один шаг. Вот эта фраза как раз про красно-белых. Игра в Грозном, в Оренбурге — это просто ужас, а сегодня все получилось. Так не бывает! И никто вам не даст гарантии, что дальше все пойдет по нарастающей.

Тут все идет от тренерского штаба. Ну, не должно быть таких разных матчей! Состав-то хороший, футболисты способны решать большие задачи. Вы же видели, как сегодня выглядел Промес, как Соболев продавил защиту. Прекрасный матч Зиньковского! Сзади все четко. Но где все это было в Грозном, в Оренбурге? Повторюсь, так не бывает! Стабильность — признак мастерства. А выдать одну отличную игру, а следующую такую же ждать еще месяц... Не знаю. Неправильно это все. Пусть руководство думает, это их вопрос.

Хавьер Рибалта. «Спартак» нанимает Рибалту? Его считают конструктором победоносного «Зенита», но вопросов к нему хватало

— А вас удивила новость о приходе в «Спартак» Рибалты?

— Меня уже ничего не удивляет. Дай бог, чтобы все получилось. Пришли люди с благими целями. Малышев, другие руководители. Это их взгляд на ситуацию, им и делать выбор. Посмотрим.

— Лучший игрок «Спартака» в первой части сезона?

— Промес. Когда выпускали Соболева, он был в порядке. Но почему-то тренерский штаб порой оставлял его на лавке. Это опять вопрос к стабильности. Сегодня с первых минут вышли Пруцев, Соболев, Зиньковский, и как они заиграли?

— Нужно ли клубу зимой расставаться с Мозесом?

— Не мне решать. Но факт остается фактом: Мозес так и не вышел на свой прежний уровень после травмы, не восстановился, ему уже тяжело. Это все видят.

— Допускаете, что зимой Джикия перейдет в «Локомотив»?

— От тренера зависит. Если Абаскаль остается, Джикии, наверное, надо искать варианты. Он не того уровня футболист, чтобы полировать лавку. При Абаскале у Джикии шансов в «Спартаке» нет. Его даже на замену не выпускают.

— Какие перспективы у этого «Спартака»?

— Вопросов по-прежнему много.

Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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«Без Абаскаля «Спартаку» уже лучше. Пока на бровке». Мнение Егорова
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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Локомотив – Урал
 2 : 0
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Спартак – Кр. Советов
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Зенит – Пари НН
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 - : -
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