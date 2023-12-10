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Сегодня, 13:30

Шикунов: «Если Абаскаль остается, Джикии нет смысла полировать лавку в «Спартаке»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в интервью «СЭ» не исключил, что зимой защитник Георгий Джикия покинет команду.

— Лучший игрок «Спартака» в первой части сезона?

— Промес. Когда выпускали Соболева, он был в порядке. Но почему-то тренерский штаб порой оставлял его на лавке. Это опять вопрос к стабильности. Сегодня с первых минут вышли Пруцев, Соболев, Зиньковский, и как они заиграли?

— Нужно ли клубу зимой расставаться с Мозесом?

— Не мне решать. Но факт остается фактом: Мозес так и не вышел на свой прежний уровень после травмы, не восстановился, ему уже тяжело. Это все видят.

— Допускаете, что зимой Джикия перейдет в «Локомотив»?

— От тренера зависит. Если Абаскаль остается, Джикии, наверное, надо искать варианты. Он не того уровня футболист, чтобы полировать лавку. При Абаскале у Джикии шансов в «Спартаке» нет. Его даже на замену не выпускают.

— Какие перспективы у этого «Спартака»?

— Вопросов по-прежнему много.

Джикия в этом сезоне провел за клуб 9 матчей во всех турнирах.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. У «Крыльев Советов» 29 очков и шестая строчка.

Георгий Джикия
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
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 - : -
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