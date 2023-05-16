Шелия не считает, что уровень нападающих РПЛ упал

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия высказался об уровне нападающих чемпионата России.

«Упал ли уровнь нападающих РПЛ? Ну, посмотрите, как много в этом сезоне голов чуть ли не в каждом туре. Я бы не сказал, что нападающие стали играть хуже, чем раньше. Что в «Спартаке», что в «Локомотиве», «Зените» и даже в ЦСКА есть забивные игроки атаки. Как можно говорить о том, что там слабые нападающие? Я думаю, что это не так, уровень нападающих РПЛ не упал», — приводит «РБ Спорт» слова голкипера.

На данный момент «Ахмат» идет пятым в турнирной таблице чемпионата России, набрав 46 очков за 27 туров. 20 мая грозненская команда встретится с «Химками». Игра начнется в 19.00 по московскому времени.