Канчельскис резко ответил на призыв Гогниева о встрече: «Кто он такой?»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» отреагировал на призыв тренера Спартака Гогниева о встрече.

«Зачем мне с ним встречаться? Кто он такой? Я думаю, что мы рано или поздно встретимся и поговорим. Если он так хочет, пускай меня где-нибудь найдет. Я ни от кого не прячусь. Я с уважением отношусь к любому тренеру, но, не когда тренер занимается популизмом. Он занимался популизмом, спросите любого специалиста. Пускай в меня, бросит камень, тот, кто скажет, что это не правда», — сказал Канчельскис «СЭ».

Ранее Гогниев в интервью «СЭ» ответил критикам на оскорбления.