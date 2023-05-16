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Сегодня, 16:23

Ерохин заявил, что первое чемпионство «Зенита» далось сложнее всего

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал завоевание пятого чемпионского титула, а также рассказал, какой из трофеев команде дался тяжелее всего.

«В каждом сезоне есть моменты, когда надо переломить ситуацию. Не существует команд, не испытывающих спада. Порой нужно добавлять. У нас было в этом сезоне несколько непростых ситуаций, однако мы их преодолевали. Мы собирались с командой, общались и преодолевали непростые моменты. Самое сложное чемпионство? Думаю, первое. Всегда сложно забираться на вершину. Хотя удержаться на ней тоже непросто. Мог ли я представить, что такое возможно, 6 лет назад? Нет. Сравнивать нас со «Спартаком» 90-х не очень правильно. Мы живем в другое время, и правильнее говорить о нем», — приводит слова Ерохина «РБ Спорт».

7 мая в матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-erohin-samoe-slozhnoe-chempionstvo-iz-pyati-pervoe/
Александр Ерохин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
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Квинси Промес

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