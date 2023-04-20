Шатов о своей травме: «Когда на поле? Не знаю. Пока без поля»

Полузащитник «Урала» Олег Шатов рассказал «СЭ» о своем состоянии здоровья.

«Как себя чувствую? Все отлично. Когда на поле? Не знаю. Пока без поля», — сказал Шатов «СЭ».

В сезоне-2022/23 Шатов принял участие в пяти матчах «Урала», провел на поле в сумме 139 минут и не отличился результативными действиями.

В последний раз 32-летний россиянин выходил на поле 22 ноября 2022 года в матче групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против ЦСКА (0:0, пенальти — 5:4).