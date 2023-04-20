Камоцци заявил, что «Спартак» катится вниз

Экс-помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци порассуждал о последних результатах московской команды и высказался о поражении в матче FONBET Кубка России с «Акроном» (1:2).

«Спартак» как обладатель Кубка России должен был сыграть более благоприятно, учитывая соперника, с которым он столкнулся в полуфинале плей-офф Пути регионов Кубка России. К сожалению, команда красно-белых катится вниз. Я надеюсь, что они смогут выйти из этого положения как можно скорее. Не могу назвать будущего победителя кубка, ведь каждая команда на данном этапе имеет равные шансы победить другую", — приводит слова Камоцци Metaratings.ru.

«Акрон» вышел в первую стадию финала Пути регионов FONBET Кубка России, в которой сыграет против «Краснодара». Матч состоится 3 мая в Краснодаре.

Победитель выйдет во вторую стадию финала Пути регионов, в которой встретится с проигравшим в финале Пути РПЛ «Урал» — ЦСКА.