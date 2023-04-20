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Сегодня, 16:48

Даса назвал Москву одним из лучших городом мира

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Эли Даса рассказал о процессе изучения русского языка, а также назвал Москву одним из лучших городов мира.

«Мое любимое место в Москве? Я не особо люблю гулять, так как в этом городе большие пробки, а я их очень сильно не люблю. В Израиле тоже всегда долго едешь на машине, мне это не нравится. Но Красная площадь, например, безумно красивое место. Повышенный трафик на дорогах говорит о том, что Москва — очень хороший город: у всех больших городов мира на дорогах пробки. Все мы хотим жить в лучших местах, поэтому Москва — один из лучших городов мира. Как проходит обучение русского языка? Потихоньку. Занимаюсь два раза в неделю. Есть одно матерное слово. Мне учитель на первом занятии сказал, что это слово может описать все, что угодно, и его можно использовать, когда не знаешь, что сказать. Мои любимые слова, которые я часто использую: «картошка», «курица», «извините», «пожалуйста». Намерен остаться в «Динамо» этим летом. Хочу отработать полностью свою контракт», — приводит слова Дасы «РБ Спорт».

«Динамо» в 23 матчах набрало 39 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В ближайшем туре бело-голубые в гостях встретятся с «Зенитом».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zashhitnik-dinamo-dasa-moskva-odin-iz-luchshih-gorodov-mira/
Эли Даса
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ФК Динамо (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
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Пари НН – Кр. Советов
 - : -
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Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
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