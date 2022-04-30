Шатов: «Ничего особенного в помощи «Зениту» нет»

Шатов заявил, что «Зенит» сильнее всех и с чемпионством все давно ясно

Полузащитник «Урала» Олег Шатов после матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (3:2) подвел итоги встречи и отметил, что с чемпионством уже все давно понятно.

«Мы продолжали гнуть свою линию, старались играть в короткий и средний пас, — отметил Шатов. - Знали, что «Динамо» высоко прессингует и если получится из-под прессинга выйти, у нас обязательно будут моменты. Главной задачей было преодолеть первые редуты.

Ничего особенного в помощи «Зениту» нет. Думаю, с чемпионством все давно было ясно. Это просто были формальности. «Зенит» сейчас сильнее всех, думаю, они даже не смотрели матч. Замечательно, если уже сегодня будут чемпионами. Мой город Санкт-Петербург будет отмечать. Конечно, буду болеть за «Зенит» сегодня".