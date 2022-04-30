Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение «Рубина» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (0:6).

«У «Рубина» продолжаются те же болячки, которые обострились ранее. Они связаны с уходом легионеров, который, несомненно, сломал командный рисунок. Но «Ростов» и «Краснодар» потеряли не меньше легионеров. Но ближайший резерв у них оказался более конкурентоспособен. Никто не думал и не занимался этим, так как ранее не было необходимости их дополнительно готовить. Но ростовские и краснодарские ребята помогли команде не провалиться. В этом главная причина», — сказал Билялетдинов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

После 27 матчей «Рубин» занимает 11-е место в таблице Тинькофф РПЛ (29 очков).