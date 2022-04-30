Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение «Динамо» в матче против «Урала» (2:3) в рамках 27-го тура Тинькофф РПЛ.

«Это было просто очевидно. «Динамо» — не конкурент «Зениту», я сразу это говорит всем. У питерцев нет конкурентов в Российской премьер-лиге. Очень приятно, что «Зенит» уверенно забирает чемпионство в этом году, за целых четыре тура до конца. Я уверен в том, что команда Семака сегодня разгромит «Локомотив» у себя дома. Важно стать чемпионами прямо сейчас, чтобы матч со «Спартаком» стал для питерцев товарищеским. Можно будет играть в футбол с удовольствием», — сказал Петржела «СЭ».

«Динамо» с 52 очками идет на втором месте в таблице с 52 очками в 27 играх. В случае, если «Зенит» сегодня обыграет «Локомотив», то досрочно гарантирует себе победу в чемпионате России-2021/22.