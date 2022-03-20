Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий после завершения матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (6:1) рассказал, какая задача стоит перед командой на оставшиеся матчи.

«Я говорил, что реально не смотрю турнирную таблицу практически никогда. Наша задача — побеждать в каждом матче, а таблицу посмотрим в конце сезона», — отметил Березуцкий.

ЦСКА набрал 42 очка в 22 играх и занимает третье место в турнирной таблице, по числу очков армейцы сравнялись с московским «Динамо», которое проведет свой матч позже в воскресенье. «Рубин» идет десятым после 22 туров, подопечные Леонида Слуцкого набрали 25 очков.

В следующем матче армейцы дома сыграют с екатеринбургским «Уралом» 3 апреля, «Рубин» двумя днями ранее встретится в Казани с подмосковными «Химками».