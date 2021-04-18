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Шамиль Газизов: «Счет по игре»

21:12
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, ранее работавший в «Спартаке», кратко прокомментировал победу уфимской команды в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против красно-белых (3:0).

«Счет по игре, я думаю. Иду в раздевалку поздравить команду. Могли забить больше? Согласен», — сказал Газизов.

(Артем Калинин)

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