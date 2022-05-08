Газизов объяснил, почему «Уфе» не удалось одержать победу над «Ростовом»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ничью в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» (0:0).

«Мы просто не смогли забить гол, а это самое главное в футболе. Поэтому такой результат. Но мы играли правильно, создавали моменты, были сильнее в этой игре. Вопросы к судейству? Пенальти был стопроцентный. Судейство хорошее», — сказал Газизов «СЭ».

«Ростов» набрал 35 очков и остается на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» не смогла покинуть зону вылета: 24 очка и 15-е место.

В следующем туре «Уфа» сыграет на своем поле против «Арсенала». Встреча пройдет 14 мая. «Ростов» в этот же день примет на своем поле «Химки».