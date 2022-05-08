«Уфа» — «Ростов»: видеообзор матча 28-го тура РПЛ

«Уфа» сыграла вничью с «Ростовом» в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча в Уфе завершилась со счетом 0:0.

В начале первого тайма нападающий ростовчан Дмитрий Полоз не реализовал пенальти.

В турнирной таблице «Ростов» идет на 10-м месте, набрав 35 очков. «Уфа» с 24 очками занимает предпоследнее, 15-е место.