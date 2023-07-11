Шалимов считает, что «Зениту» будет невозможно равнозначно заменить Малкома

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о возможном уходе бразильского форварда Малкома из «Зенита».

«Если Малком уйдет в Саудовскую Аравию, то это огромная потеря. Я бы вообще иначе на ситуацию посмотрел — в «Зените» очень мало забивают форварды, и особенно серьезные вопросы к Кассьерре. Если уйдет Малком, то это потеря 20+ голов за сезон. Команде нужен нападающий, который забивает стабильно, с сильными качествами. Равнозначно заменить Малкома очень быстро невозможно. Но если действительно дают клубу 50 миллионов евро, а игроку — 10-12 миллионов евро за сезон, то шанса удержать его просто нет», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

10 июля агент Тимур Гурцкая сообщил, что Малком может перейти в команду из Саудовской Аравии. По информации источника, петербуржцам предложили 50 миллионов евро за бразильца.

Малком играет за «Зенит» с 2019 года. В прошедшем сезоне 26-летний футболист провел в РПЛ 27 матчей, отметился 23 голами и 9 результативными передачами.