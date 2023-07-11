Геркус — о Малышеве: «Системный, доскональный и стратегически видящий человек»
Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» поделился мнением о назначении Олега Малышева на пост генерального директора «Спартака».
«Насколько мне известно, Малышев и до назначения на этот пост уже какое-то время был в «Спартаке». Олег мой друг, желаю ему всяческих успехов. Он системный, доскональный и стратегически видящий человек», — сказал Геркус.
Малышев был назначен на пост генерального директора красно-белых 20 июня. Ранее эту должность занимал Евгений Мележиков, который покинул клуб по соглашению сторон.
Полностью интервью Геркуса «СЭ» читайте здесь
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