Абаскаль — о Бонгонде: «Он может играть вертикально»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что все новички московского клуба уже прибыли в расположение команды. Специалист также поделился мнением о Тео Бонгонде.

— Вы сказали новички — Бонгонда уже тут?

— Да, все новички проходят одни и те же процедуры. Но я не занимаюсь контрактами.

— Расскажите о Бонгонде.

— Он может играть вертикально. Есть разные типы вингеров: те, кто играет с фланга и может сделать подачу. У нас есть такой игрок — Антон Зиньковский, который прибавил на протяжении прошлого сезона. Есть другой тип вингера — Промес, который смещается в центр, чтобы завершать атаки. Бонгонда ближе к Квинси, чем к Зиньковскому по своему типу. Антон в прошлом году забивал из-за пределов штрафной. И сейчас мы рассчитываем на то же самое от Тео и Хесуса. Добавим универсализма. В прошлом мы часто заходили в штрафную, теперь будем больше бить издалека.

Бонгонда перейдет в «Спартак» из «Кадиса». Сообщалось, что красно-белые заплатят за игрока 10 миллионов евро.