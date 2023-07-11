Абаскаль — о Бонгонде: «Он может играть вертикально»
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что все новички московского клуба уже прибыли в расположение команды. Специалист также поделился мнением о Тео Бонгонде.
— Вы сказали новички — Бонгонда уже тут?
— Да, все новички проходят одни и те же процедуры. Но я не занимаюсь контрактами.
— Расскажите о Бонгонде.
— Он может играть вертикально. Есть разные типы вингеров: те, кто играет с фланга и может сделать подачу. У нас есть такой игрок — Антон Зиньковский, который прибавил на протяжении прошлого сезона. Есть другой тип вингера — Промес, который смещается в центр, чтобы завершать атаки. Бонгонда ближе к Квинси, чем к Зиньковскому по своему типу. Антон в прошлом году забивал из-за пределов штрафной. И сейчас мы рассчитываем на то же самое от Тео и Хесуса. Добавим универсализма. В прошлом мы часто заходили в штрафную, теперь будем больше бить издалека.
Бонгонда перейдет в «Спартак» из «Кадиса». Сообщалось, что красно-белые заплатят за игрока 10 миллионов евро.
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|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|0-0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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