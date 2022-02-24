Сергей Юран: «Никогда не давал повода меня критиковать за результат»

Новый главный тренер «Химок» Сергей Юран считает, что такой состав команды способен решить задачу по сохранению прописки в РПЛ.

— «Химки» сейчас на последнем месте. Вы не готовили команду, новички тоже приобретались до вас. Понимаете, на какой риск идете? Ведь если не будет результата...

— Прекрасно отдаю себе в этом отчет. Готов к тому, что с тренера всегда спрашивают. Да, я не готовил и не комплектовал команду. Но я вижу, что с этими игроками можно решать задачу. Добротные исполнители, есть и те, кто поиграл на высоком уровне. Естественно, на бумаге много аргументов против меня. Последнее место, тяжелый календарь. Но я все уже оценил. Готов к критике. Вот только я никогда не давал повода меня ругать за результат. Думаю, и в этой ситуации все будет нормально. Мы вместе с командой и руководством сделаем все, чтобы сохранить «Химкам» прописку в РПЛ. Приложим максимум усилий.

— А вас не смущает, что в «Химках» так часто меняются главные тренеры? С тем же Игорем Черевченко дважды расстались за полсезона.

— Если бы что-то смущало, то меня в «Химках» не было бы. Такова тренерская доля. Никто не знает, быстро с тобой расстанутся или нет. Не мы принимаем решения. Повторю: если бы я в чем-то сомневался, что снова что-то такое произойдет, я бы сюда не пришел.

После 18 туров «Химки» набрали 14 очков и занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ. Весеннюю часть чемпионата команда начнет 26 февраля домашней игрой против московского «Динамо».

Полностью интервью Сергея Юрана «СЭ» читайте здесь