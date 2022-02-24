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Сегодня, 09:20

Сергей Юран: «Никогда не давал повода меня критиковать за результат»

Юран прокомментировал турнирное положение «Химок» в РПЛ
Виталий Айрапетов
Корреспондент

Новый главный тренер «Химок» Сергей Юран считает, что такой состав команды способен решить задачу по сохранению прописки в РПЛ.

— «Химки» сейчас на последнем месте. Вы не готовили команду, новички тоже приобретались до вас. Понимаете, на какой риск идете? Ведь если не будет результата...

— Прекрасно отдаю себе в этом отчет. Готов к тому, что с тренера всегда спрашивают. Да, я не готовил и не комплектовал команду. Но я вижу, что с этими игроками можно решать задачу. Добротные исполнители, есть и те, кто поиграл на высоком уровне. Естественно, на бумаге много аргументов против меня. Последнее место, тяжелый календарь. Но я все уже оценил. Готов к критике. Вот только я никогда не давал повода меня ругать за результат. Думаю, и в этой ситуации все будет нормально. Мы вместе с командой и руководством сделаем все, чтобы сохранить «Химкам» прописку в РПЛ. Приложим максимум усилий.

— А вас не смущает, что в «Химках» так часто меняются главные тренеры? С тем же Игорем Черевченко дважды расстались за полсезона.

— Если бы что-то смущало, то меня в «Химках» не было бы. Такова тренерская доля. Никто не знает, быстро с тобой расстанутся или нет. Не мы принимаем решения. Повторю: если бы я в чем-то сомневался, что снова что-то такое произойдет, я бы сюда не пришел.

После 18 туров «Химки» набрали 14 очков и занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ. Весеннюю часть чемпионата команда начнет 26 февраля домашней игрой против московского «Динамо».

Полностью интервью Сергея Юрана «СЭ» читайте здесь

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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