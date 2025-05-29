Ташуев: «Больше не хочу бороться за выживание — наелся! Я тренер, а не пожарный»

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

— Какие теперь у вас планы?

— Я больше не хочу бороться за выживание. Хочу работать фундаментально. Показывать атакующий футбол, развивать потенциал футболистов. Когда я пришел, Самородова, например, хотели убирать, он был не нужен, а он заиграл! Поэтому у меня сил полно, как и желания работать.

— Когда вы готовы приступить к работе?

— Хоть завтра. Но я больше не хочу на 16-е места... Я наелся! Это не мое, я — тренер, а не пожарный! Борьба за выживание — не мое.

Ташуев возглавлял «Ахмат» с сентября 2024 года. До этого он уже тренировал команду в сезоне-2022/23. В завершившемся чемпионате России грозненцы под его руководством с 25 очками заняли 14-е место в турнирной таблице.

28 мая «Ахмат» проиграл в гостях «Уралу» в первом стыковом матче со счетом 1:2. Ответная встреча пройдет в Грозном 31 мая.