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29 мая 2025, 14:20

Ташуев: «Больше не хочу бороться за выживание — наелся! Я тренер, а не пожарный»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Сергей Ташуев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

— Какие теперь у вас планы?

— Я больше не хочу бороться за выживание. Хочу работать фундаментально. Показывать атакующий футбол, развивать потенциал футболистов. Когда я пришел, Самородова, например, хотели убирать, он был не нужен, а он заиграл! Поэтому у меня сил полно, как и желания работать.

— Когда вы готовы приступить к работе?

— Хоть завтра. Но я больше не хочу на 16-е места... Я наелся! Это не мое, я — тренер, а не пожарный! Борьба за выживание — не мое.

Сергей Ташуев.«Больше не хочу бороться за выживание — наелся! Я — тренер, а не пожарный». Интервью Ташуева после отставки из «Ахмата»

Ташуев возглавлял «Ахмат» с сентября 2024 года. До этого он уже тренировал команду в сезоне-2022/23. В завершившемся чемпионате России грозненцы под его руководством с 25 очками заняли 14-е место в турнирной таблице.

28 мая «Ахмат» проиграл в гостях «Уралу» в первом стыковом матче со счетом 1:2. Ответная встреча пройдет в Грозном 31 мая.

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Сергей Ташуев
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3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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