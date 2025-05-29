Осинькин награжден знаком «За заслуги перед Самарской областью»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил бывшему главному тренеру «Крыльев Советов» Игорю Осинькину знак «За заслуги перед Самарской областью».

«Талантливый тренер, внесший огромный вклад в развитие одного из символов Самарской области — футбольного клуба «Крылья Советов». За 5 лет ему удалось создать команду, которая своей яркой игрой влюбила в себя тысячи болельщиков не только в нашем регионе, но и по всей стране.

Наступил момент перемен. Сотрудничество «Крыльев Советов» Игоря Витальевича завершено. Уверен, клуб и регион остаются для него родным домом, где его ценят. Навсегда в сердце Самарской области», — написал Федорищев в своем телеграм-канале.

59-летний Осинькин руководил «Крыльями» с июля 2020 года. По итогам сезона-2024/25 команда заняла десятое место в таблице РПЛ.