Источник: «Химки» прекратят существование

«Химки» в ближайшее время прекратят существование, сообщает журналист Иван Карпов.

По сведениям источника, игрокам молодежной команды сообщили, что сегодня у них была последняя тренировка. 30 мая им будут предложено подписать документы о расторжении контрактов без выплаты долгов.

Ранее в среду стало известно, что апелляционный комитет РФС не удовлетворил жалобу «Химок» на отказ в выдаче лицензии для участия в РПЛ в сезоне-2025/26. После чего клуб подтвердил, что не сыграет в РПЛ в следующем сезоне.