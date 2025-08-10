Ташуев раскритиковал игру «Зенита» против «Ахмата»: «Это их худший матч за последние пару лет»

Бывший тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу грозненцев над «Зенитом» (1:0) в матче 4-го тура РПЛ.

«К сожалению, больше слов здесь можно сказать не об «Ахмате», а о том, как плохо сыграл «Зенит». Это их худший матч за последние пару лет. Не было опасных моментов. Эта тенденция уже замечена, что когда матч неудачно складывается, «Зенит» переходит на простой навал, выпуская больших нападающих и делая доставки в штрафную на удачу. Это не красит атакующую мощь «Зенита», учитывая их состав. Такого беззубого «Зенита» я давно не видел. А грозненцы сделали то, что им нужно было сделать», — сказал Ташуев «СЭ».

«Ахмат» набрал 3 очка и поднялся на 12-е место в таблице РПЛ. «Зенит» потерпел первое поражение в сезоне. Команда Сергея Семака с 5 очками располагается на 8-й строчке.

В 5-м туре РПЛ «Ахмат» примет «Крылья Советов» 16 августа, «Зенит» сыграет в гостях со «Спартаком» в этот же день.

