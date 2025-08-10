Футбол
10 августа, 13:55

Ташуев раскритиковал игру «Зенита» против «Ахмата»: «Это их худший матч за последние пару лет»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Бывший тренер «Ахмата» Сергей Ташуев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу грозненцев над «Зенитом» (1:0) в матче 4-го тура РПЛ.

«К сожалению, больше слов здесь можно сказать не об «Ахмате», а о том, как плохо сыграл «Зенит». Это их худший матч за последние пару лет. Не было опасных моментов. Эта тенденция уже замечена, что когда матч неудачно складывается, «Зенит» переходит на простой навал, выпуская больших нападающих и делая доставки в штрафную на удачу. Это не красит атакующую мощь «Зенита», учитывая их состав. Такого беззубого «Зенита» я давно не видел. А грозненцы сделали то, что им нужно было сделать», — сказал Ташуев «СЭ».

«Ахмат» набрал 3 очка и поднялся на 12-е место в таблице РПЛ. «Зенит» потерпел первое поражение в сезоне. Команда Сергея Семака с 5 очками располагается на 8-й строчке.
В 5-м туре РПЛ «Ахмат» примет «Крылья Советов» 16 августа, «Зенит» сыграет в гостях со «Спартаком» в этот же день.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Сергей Ташуев
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
  • Николай Белостоцкий

    Можно сколько угодно критиковать Семака и Вы будите правы. Я и сам того же мнения. Но есть маленькое НО. Разве позволительно футболистам быть такими безвольными? Смотреть на их игру без слёз нельзя. Будто им по 7 лет и первый раз увидели мяч. Можно и без Семака поговорить между собой и начать играть в ФУТБОЛ. С таким отношением к игре, стадион скоро опустеет. Не спасут даже билеты по цене - 0 рубл.

    10.08.2025

  • ViktorDiktor®

    Сергей он такой - в любой теме шарит

    10.08.2025

  • 1 2 3

    Главная причина такой игры Зенита- Семак! Пора менять, если хотим побед.

    10.08.2025

  • Oleg Grigoryev

    Ну что вы игру не видели? Ташуев прав. "Зенит" играл плохо.

    10.08.2025

  • bm

    Возмутился тем что выиграл Ахмат?

    10.08.2025

