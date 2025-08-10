«Оренбург» и «Краснодар» сыграют в матче 4-го тура чемпионата России в воскресенье, 10 августа. Игра состоится на стадионе «Газовик» в Оренбурге, начало — в 15.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи оренбуржцев и краснодарцев. Следить за ключевыми событиями игры «Оренбург» — «Краснодар» можно в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.

10 августа, 15:30. Газовик (Оренбург)

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и также будет доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Оренбург» начал выступление в чемпионате России с двух ничьих — с ЦСКА и махачкалинским «Динамо», а затем уступил «Балтике». «Краснодар» победил «Пари Нижний Новгород» и московское «Динамо» и уступил «Локомотиву».