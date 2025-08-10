Футбол
10 августа, 13:20

Мостовой — о желании Абаскаля вернуться в «Спартак»: «Не превращайте футбол в цирк»

Александр Абустин
корреспондент
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на желание экс-тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля вернуться в московский клуб.

«Ребят, не превращайте футбол в цирк. Хватит уже видеть посторонних людей. Ясно, что он будет постоянно говорить об этом. Также как и многие, которых мы уже давно забыли. Они здесь заработали и прекрасно себя чувствуют. Он же сейчас находится в Мексике, вот пусть наслаждается, «Спартак» ему жизнь на 10 лет вперед обеспечил», — сказал Мостовой «СЭ».

Абаскаль работал в «Спартаке» с 2022 по 2024 год. На посту главного тренера его сменил Деян Станкович. Сейчас испанец работает в мексиканском «Атлетико Сан-Луис».

В сезоне-2025/26 красно-белые под руководством серба набрали 4 очка в четырех матчах и идут на 11-м месте в РПЛ.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Александр Мостовой
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
  • _Mike N_

    Верните в "Спартак" Зарему !:laughing::laughing::laughing:

    11.08.2025

  • 99

    Всё верно сказал!))) Так близко Царевич к назначению в красно-белый цирк еще не был :face_with_hand_over_mouth::joy:

    10.08.2025

  • hovawart645

    Да прав Царь. Пора ему на народное царство! Он первый в очереди! С 1991 года ждёт!

    10.08.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    НЕМЫСЛИМОЕ. Главный клоун - против цирка:joy::joy::joy: Ох, уж это Александр.... Пчелы - против меда:stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye:

    10.08.2025

  • Асылхан

    Саша в цирк превратили менеджеры которые думают что придет волшебник

    10.08.2025

  • Сергей ЕФРЕМОВ

    Хотя Мостовой и сам – клоун, в вопросе о цирке с ним трудно не согласиться.

    10.08.2025

  • Слоноул

    Всё правильно — превратите его в выдающийся цирк с дуэтом клоуна Ромбика и маэстро Мостового !

    10.08.2025

  • the gathering !

    Андрею и Александру Мостовым надо объединиться и открыть футбольную школу Мостовых

    10.08.2025

  • выдр

    Мостовой до сих пор лицензию для работы главным в РПЛ получить не может, только помощником. Да вряд ли кто из владельцев клубов РПЛ захотят приглашать смешного чудака без малейшего опыта работы. так что вам вряд ли доведется его увидеть в деле.

    10.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    «Ребят, не превращайте футбол в цирк. Хватит уже видеть посторонних людей. Ясно, что он будет постоянно говорить об этом. Также как и многие, которых мы уже давно забыли. Они здесь заработали и прекрасно себя чувствуют. Он же сейчас находится в Мексике, вот пусть наслаждается, «Спартак» ему жизнь на 10 лет вперед обеспечил», — сказал Мостовой «СЭ». С....КИ сколько можно ждать приглашения! Возьмите меня! - краткий смысл абзаца.

    10.08.2025

  • ViktorDiktor®

    Миллера - в Президенты!Ротенберга - в вице)

    10.08.2025

  • ViktorDiktor®

    Саша-лучший из имеющих лицензию:joy:

    10.08.2025

  • zel_co

    Царя- на царство! Зарему- в царицы!!!!

    10.08.2025

  • Juktu

    А я бы на Мостового в Спартаке посмотрел. Легенда.

    10.08.2025

  • ScYLa

    Клоуны уехали, а Мостовой остался...

    10.08.2025

  • vaaldik

    Пркдставляю Мостового на месте тренера. Вот где цирк то будет!

    10.08.2025

  • Slim Tallers

    Не дают покоя Мостовому лавры Бубнова. Как там проходит стажировка у Станковича?!

    10.08.2025

  • Павел Верещагин

    «Не превращайте футбол в цирк»... Не отбирайте мой хлеб.)))

    10.08.2025

  • Как сказал В.И.Ленин на коммунистическом субботнике, неся тяжёлое бревно: ,Х...ню нести легче, чем бревно!, )))))))))))

    10.08.2025

  • ЦАРЬ...не настоящий,не надобно..... и этих двоих тоже не надобно

    10.08.2025

  • allerc

    Дайте уже Мостовому порулить! Чем он хуже Абскакаля?

    10.08.2025

  • Павел Леонидович

    ха! смешно) он местами такой уже давно)

    10.08.2025

  • андрей андреев

    Не сомневаюсь, что Гильермо любит футбол. Волею судеб оказавшись в великом футбольном клубе великой страны, он работал как мог. Увы, его знаний и представлений о футболе оказалось недостаточно, чтобы дать соответствующий великому клубу результат. Но мы, болельщики, пожалуй, выиграли от появления Абаскаля в нашем футболе. Мы узнали, что есть вот такие хлестаковы и полные профаны за границей, на которую некоторые усердно молятся...Плохо только то, что выводы эти некоторые не делают..были и будут всякие ваноли, станковичи, ромеро.

    10.08.2025

  • Пень Джаб.UA*

    ...И не тренерующий тренер Можно в заголовке добавить Курбан Бекиевич, жду

    10.08.2025

  • TokTram_

    Спартак - известный собиратель говно-людей)

    10.08.2025

  • Sehrgut

    Саня, ждём тебя с Юраном и со всеми НАШИМИ НА ЦАРСТВА :exclamation::exclamation::exclamation: ХВАТИТ КОРМИТЬ ЗАПАД :exclamation:

    10.08.2025

  • bvp

    Саню на царство!

    10.08.2025

  • Millwall82

    Санек, лицензию PRO к 70 годам должен получить? Держи в курсе.

    10.08.2025

  • Millwall82

    лучше не надо, ибо это будет реальное шапито, а не спорт. Мостовой не тренер, с этого надо начинать, и никогда не пытался им быть, а вот фриком в СМИ, это да.

    10.08.2025

  • Millwall82

    ну чем Мост и занимается уже 20 лет, да и в бытность игрока хватало всякого.

    10.08.2025

  • DemolisherAjax

    «Не превращайте футбол в цирк»...Я сам его превращу - сказал Мостовой :)

    10.08.2025

  • Джон Сильвер

    Мостовой иносказательно показывает,что Станкович-плох,Абаскаль-плох,а некий Царь Александр вполне может показать "кузькину мать" и самому Кузьке и его матери.)

    10.08.2025

  • TokTram_

    Какой Абаскаль? Мостовой свою очередь пропускать не намерен.

    10.08.2025

  • Дед33

    Ребят, не превращайте футбол в цирк! Возьмите Мостового.

    10.08.2025

  • Врн36

    На Абаскале, на Станковича, и прочих мы на смотрелись. Вот на Мостового бы в деле посмотреть. А языком ворочить, каждый может

    10.08.2025

