Мостовой — о желании Абаскаля вернуться в «Спартак»: «Не превращайте футбол в цирк»

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на желание экс-тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля вернуться в московский клуб.

«Ребят, не превращайте футбол в цирк. Хватит уже видеть посторонних людей. Ясно, что он будет постоянно говорить об этом. Также как и многие, которых мы уже давно забыли. Они здесь заработали и прекрасно себя чувствуют. Он же сейчас находится в Мексике, вот пусть наслаждается, «Спартак» ему жизнь на 10 лет вперед обеспечил», — сказал Мостовой «СЭ».

Абаскаль работал в «Спартаке» с 2022 по 2024 год. На посту главного тренера его сменил Деян Станкович. Сейчас испанец работает в мексиканском «Атлетико Сан-Луис».

В сезоне-2025/26 красно-белые под руководством серба набрали 4 очка в четырех матчах и идут на 11-м месте в РПЛ.

