Сборная Туниса уволила главного тренера Лямуши после поражения от Швеции

Сборная Туниса отправила в отставку главного тренера Сабри Лямуши после поражения от Швеции (1:5) в первом матче на чемпионате мира по футболу 2026, сообщает журналист Ромен Молина.

54-летний специалист возглавлял сборную с января 2026 года. Его контракт был рассчитан до июля 2028-го. Ранее француз работал в «Эр-Рияде», «Кардифф Сити», «Ноттингем Форест», «Ренне», «Аль-Джаише» и национальной команде Кот-д'Ивуара.

Это первый случай в истории чемпионатов мира, когда тренер сборной был уволен после стартового тура турнира.

На групповом этапе Тунис также встретится со сборными Японии (21 июня) и Нидерландов (26 июня).

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