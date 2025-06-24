Футбол
24 июня, 10:45

Степашин — о трансферной политике «Динамо»: «Есть договоренности не переманивать футболистов со всеми клубами, кроме «Зенита»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Сергей Степашин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Член совета директоров, председатель консультативного совета «Динамо» Сергей Степашин в интервью «СЭ» оценил трансферную политику московского клуба.

— Как оцените трансферную политику клуба?

— За последние полгода пришли Глебов, Касерес и Осипенко. Это серьезное усиление, будем говорить откровенно. Плюс у нас прекрасная молодежь. Сейчас поправляется Костя Тюкавин. Неплохо заиграл Ярик Гладышев. Я все время мечтал о динамовской связке в сборной Кокорин — Смолов. Не получилось. Теперь мечтаю, чтобы таким тандемом стали Гладышев с Тюкавиным. Очень может быть интересным для сборной, а для «Динамо» тем более. Плюс Окишор, рассчитываем, заиграет. У нас много молодых ребят. Иностранцев тоже не забываем. Вернулся Бителло, здорово выглядит. Надеюсь и на Карраскаля, который, правда, что-то там задерживается. За это потом спросят, конечно, но это пусть руководители клуба решают. В целом же, считаю, команда сегодня укомплектована хорошо, готова к борьбе за трофеи. Еще, возможно, точечное усиление произойдет, например правый или левый фланг защиты, — это клуб объявит. И подходить будем очень аккуратно. Не просто так тратить деньги для того, чтобы лишить соперника хорошего игрока, как делает одна из наших команд. Мы по этому пути не пойдем.

Кстати, у нас есть внутренние договоренности, чтобы не переманивать друг у друга футболистов, со всеми клубами, кроме «Зенита». Все делать в открытую, по-настоящему, по-футбольному.

Валерий Карпин и&nbsp;Сергей Степашин.«Карпин — «живой», с харизмой. «Динамо» такой и нужен». Степашин — о Галицком, Тюкавине и санкциях
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • shpasic

    да.

    25.06.2025

  • Ехидный старикан

    А тебя уже....по дурке.)

    25.06.2025

  • blue-white!

    К вам тот же вопрос, Ростов конкурент Динамо? А Карраскаля Федотов сплавил...

    25.06.2025

  • blue-white!

    А Ростов конкурент Динамо?!

    25.06.2025

  • Jean4

    Не знаю, тебе видней, ты же каждый день с ними общаешься в кругу своей семьи.

    24.06.2025

  • Старшой0754

    Вова, да ты просто гандон.

    24.06.2025

  • Старшой0754

    Со свиньями можно?

    24.06.2025

  • Старшой0754

    Надо было и тебе... по дурке.

    24.06.2025

  • bishevcky

    Ну так пол-века без побед-это показатель.

    24.06.2025

  • narodovolets .

    зпрф никто не уважает)

    24.06.2025

  • Ю.Ю.

    Даже не знаю, повезло Вам в этои или нет. Среди моих знакомых не было тех, кто откосил от армии, а во время службы, кого бы комиссовали.

    24.06.2025

  • Ехидный старикан

    Даже в моё время "косари" были,кто по плоскостопию,кто по "психушке",кто по другим.Когда я служил,один из Ленобласти вешался и был комиссован по "дурке".

    24.06.2025

  • Ю.Ю.

    А у Вас есть знакомые, которые косили от СА? Вот у меня таких нет. Зато тот же Тюкавин, не повёлся на "серебрянники" и остался в клубе. И таких, как Вы выражаетесь "иуд", достаточно в любом клубе. И Динамо не исключение. Просто Вы не привыкли, что забирают у вас, а не наоборот.

    24.06.2025

  • lenin.vowa2018

    ненужный стране клуб. ЗПРФ.

    24.06.2025

  • lenin.vowa2018

    А зачем зениту договариваться? Любые игроки любых команд РПЛ бегут в Зенит подняв хвост только пыль столбом! Ну конечно не за несусветную ЗП, а из-за любви к сырому и холодному климату. Кто знает, каким Законом РФ оговорено, что один бюджетный клуб Зенит имеет право платить ЗП в несколько раз больше, чем другие? Они что, стране какую-то пользу огромную приносят? Или это помогает появлению новых молодых талантливых футболистов в стране? Хотелось бы узнать - кого именно?

    24.06.2025

  • Ехидный старикан

    А чего он тогда не "закосил"? Срок мотать за "дурь" или "маслят" не захотел?

    24.06.2025

  • lenin.vowa2018

    Не переманивать говорит... Ага, а Осипенко, Глебов, Фомин, Макаров и т.д. - в Динамо выросли, как грибы? Или все же переманили более высокими зарплатами? Причем это все не молодые и перспективные, которые не могут получить место в своей родной команде - нет, это все опытнейшие лучшие игроки команд, игроки сборной. Это же и приводит к снижению конкурентости клубов в росфуболе. Все этим динамовцам в полную силу придется сыграть лишь с тремя-четырьмя клубами, в дерби. А Ростов и Рубин можно будет обыгрывать одной левой, не напрягаясь. Причем это не клубы-аутсайдеры, про тех вообще речи нет. Игроки конечно будут деградировать.

    24.06.2025

  • Ю.Ю.

    Вам лучше знать куда. Но Казачёнка взяли притив его желания. Именно поэтому по истечению срока "службы" он и вернулся домой.

    24.06.2025

  • Ехидный старикан

    Ага,а кто по повестке не явится,того на Соловки или в расход.)

    24.06.2025

  • Ю.Ю.

    Нет. Вы плевать хотели на всё и на всех, нарисуете повестку и уведёте любого, на кого позарились. А потом скажете, что выиграли в "честной" борьбе.

    24.06.2025

  • Ехидный старикан

    А за него в 1976 году нужно было что-то заплатить?

    24.06.2025

  • Ю.Ю.

    Генеральный директор Динамо: "В «Зените» проявляли интерес к Осипенко. На каком-то этапе нам показалось, что они пытаются повлиять на этот трансфер. Мы вежливо пообщались с ними, попросили не вмешиваться." ---------------------------------------------------- Получается член совета директоров клуба не в курсе, как работает Генеральный директор того же самого клуба...

    24.06.2025

  • Ю.Ю.

    Динамо ещё за Казачёнка не рассчиталось.

    24.06.2025

  • Леший

    А что именно имел в виду Степашин под переманиванием? Существуют два варианта статуса футболёров перед переходом в другой клуб: 1) игрок на контракте, 2) игрок по окончании контракта или за полгода до окончания оного. В первом случае клуб если не хочет продать, то не продаст. Во втором - право выбора игрока, где, как он считает, ему будет лучше.

    24.06.2025

  • Степочкин

    Короче у Ростова добровольная ярмарка на радость горожанам. Их пряники едут в столицу, радость-то какая! :relaxed:??

    24.06.2025

  • Natalya Antropova

    Финал Кубка России «Динамо» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:3 (1:0) Гы-гы ))):innocent::soccer:

    24.06.2025

  • bishevcky

    Разве можно всерьёз воспринимать слова степашкина.Фуфломёт из ельцинской эпохи.

    24.06.2025

  • bishevcky

    Зениту договариваться с Д ,учитывая предисторию отношений, это себя не уважать полностью, тем более, пока там заправляют степашкины.

    24.06.2025

  • Ехидный старикан

    А ещё есть хреновуха,весьма пользительная вещь.

    24.06.2025

  • Natalya Antropova

    Хреновина: 12 классических рецептов приготовления

    24.06.2025

  • shpasic

    как и Глебов с Карраскалем.

    24.06.2025

  • Ехидный старикан

    Что в лоб,что по лбу - одна хреновина.

    24.06.2025

  • Natalya Antropova

    Не минусни, а дизлайкни! Перестраиваца пора, старикашечка ((

    24.06.2025

  • Ехидный старикан

    «Динамо» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 7:1 (3:0).

    24.06.2025

  • Natalya Antropova

    Динама - Айнтрахт 0:6 Зенит-Динама 9:3 Хоп, хэй гоп ))):stuck_out_tongue_closed_eyes: :laughing: :stuck_out_tongue_closed_eyes:

    24.06.2025

  • Ехидный старикан

    Сейчас смешно было.))Ещё минусни,вместе посмеёмся.

    24.06.2025

  • Natalya Antropova

    Учи матчасть, подмасковный старый лузер-пид.рас (:innocent:

    24.06.2025

  • Ехидный старикан

    Зенит - экологически чистый клуб.) Дерьмо для экологии - весьма полезный продукт,удобрение.))

    24.06.2025

  • Александр Максаков

    подряд драли , видимо тебя .

    24.06.2025

  • Natalya Antropova

    Зенит - экологически чистый клуб. Зачем ему договариваться с какой-то Динамой ?! 7 сезонов подряд драл её и в хвост, и в гриву в Питере!!! Спартак не может выиграть уже 13 лет, 16-17 матчей )) О, КАК!!!:soccer:

    24.06.2025

  • Ехидный старикан

    "Денежный мешок" плевать хотел на всё и на всех,насыплет "сребренников" и уведёт любого,кто позарится.А скажут,что выиграли в "честной" борьбе.

    24.06.2025

  • Александр Максаков

    А как же Сергеев , Динамо давало - 300.000 руб . , а Спартак - 400.000 руб . и перемонил . Чихал он на ваши договорености . Своя рубашка ближе к телу .

    24.06.2025

  • Jean4

    С бомжами нельзя договориться? :grin:

    24.06.2025

  • AnTaras

    Осипенко лишнее подтверждение:grinning:

    24.06.2025

  • Несвин

    Зенит вне системы.

    24.06.2025

    • Степашин — о приглашении Карпина в «Динамо»: «Сразу договорились, что будет отечественный тренер»

    Степашин — о работе менеджмента «Динамо»: «За маркетинг можно ставить пятерку»
