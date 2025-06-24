Степашин — о трансферной политике «Динамо»: «Есть договоренности не переманивать футболистов со всеми клубами, кроме «Зенита»

Член совета директоров, председатель консультативного совета «Динамо» Сергей Степашин в интервью «СЭ» оценил трансферную политику московского клуба.

— Как оцените трансферную политику клуба?

— За последние полгода пришли Глебов, Касерес и Осипенко. Это серьезное усиление, будем говорить откровенно. Плюс у нас прекрасная молодежь. Сейчас поправляется Костя Тюкавин. Неплохо заиграл Ярик Гладышев. Я все время мечтал о динамовской связке в сборной Кокорин — Смолов. Не получилось. Теперь мечтаю, чтобы таким тандемом стали Гладышев с Тюкавиным. Очень может быть интересным для сборной, а для «Динамо» тем более. Плюс Окишор, рассчитываем, заиграет. У нас много молодых ребят. Иностранцев тоже не забываем. Вернулся Бителло, здорово выглядит. Надеюсь и на Карраскаля, который, правда, что-то там задерживается. За это потом спросят, конечно, но это пусть руководители клуба решают. В целом же, считаю, команда сегодня укомплектована хорошо, готова к борьбе за трофеи. Еще, возможно, точечное усиление произойдет, например правый или левый фланг защиты, — это клуб объявит. И подходить будем очень аккуратно. Не просто так тратить деньги для того, чтобы лишить соперника хорошего игрока, как делает одна из наших команд. Мы по этому пути не пойдем.

Кстати, у нас есть внутренние договоренности, чтобы не переманивать друг у друга футболистов, со всеми клубами, кроме «Зенита». Все делать в открытую, по-настоящему, по-футбольному.