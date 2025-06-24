Футбол
24 июня, 10:30

Степашин — о приглашении Карпина в «Динамо»: «Сразу договорились, что будет отечественный тренер»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Сергей Степашин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Член совета директоров, председатель консультативного совета «Динамо» Сергей Степашин в интервью «СЭ» рассказал о приглашении Валерия Карпина в московскую команду.

— Вам нравится это решение с приглашением Карпина? Какие были другие варианты?

— Мы сразу договорились, что это будет отечественный тренер. Эта и моя позиция была, как члена совета директоров и председателя консультативного совета «Динамо». Рассматривался, не буду скрывать, и Станислав Саламович Черчесов, который имеет опыт работы не только в «Спартаке» и сборной, но и в «Динамо». Причем не самый плохой, особенно успешный в Лиге Европы. В итоге остановились на Валерии Карпине, приняв во внимание его подход к футболу, к стилю игры, его взаимоотношения с людьми, в том числе со спортивным директором Желько Бувачем. Многих игроков «Динамо» он хорошо знает. С Глебовым и Осипенко работал в «Ростове» еще в прошлом сезоне. А со всеми этими разговорами о том, что Карпин ничего не выигрывал, я не соглашусь. Во-первых, второе место со «Спартаком» дважды брал в свое время. Во-вторых, со сборной побеждал и вполне мог вывести в финальную часть первенства мира. Нас просто отстранили из-за событий 2022 года. Ну и сборная-то сейчас играющая. Понятно, что многие соперники не самые сильные, но команда играющая. Поэтому я думаю, что все должно у Карпина в «Динамо» получиться.

А кто говорит про золото... Ну, ведь все тренеры когда-то побеждают первый раз. Я, кстати, и своему товарищу Валерию Газзаеву напомнил: в «Спартак-Аланию» он пришел без чемпионского опыта, но занял первое место. Ничего не помешало. Потом уже был не очень удачный эксперимент с «Динамо», когда пришлось уйти, и славные годы в ЦСКА.

Бело-голубые объявили о назначении Карпина на пост главного тренера команды 13 июня. 56-летний специалист подписал контракт на три сезона — до лета 2028 года. Он будет совмещать работу в «Динамо» и сборной России.

Сергей Степашин.«Карпин — «живой», с харизмой. «Динамо» такой и нужен». Степашин — о Галицком, Тюкавине и санкциях

Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • александр Тарасов

    Чего именно? Клубов у Карпа, или иностранцев?

    25.06.2025

  • Фотограф Михаил Белоусов 89242361732

    Особенно "понравилось" - "...приняв во внимание...его взаимоотношения с людьми..." (Ну и...) Мне, например, нравится его способность быстро восстанавливаться - в Ростове он устал, а потом он уже не устал! И сосредоточился (как и обещал) исключительно на сборной...

    24.06.2025

  • ФОКСИ

    "....все должно у Карпина в «Динамо» получиться.".... очередной эксперемент на мусарятами - поржем в конце сезона.....

    24.06.2025

  • Valekka

    Пи.дец ты ничтожная шлюха,я пусть и овце.б,но не ху.сосина,как ты.Самое ничтожное существо на ветках! Больше не отвечу-меня тошнит от пид...сов!!!

    24.06.2025

  • Ivan Ivanov

    А ещё Москва"забрала"совесть у Бузовой,Волочковой,Собчак,Роттенбергов и у половины прописавшихся в Кремле..:joy:

    24.06.2025

  • Динамов

    Прислушиваться к словам такой tваRи, как Степашин, могут только подобные ему tваRи или SумаSшедшие.:face_with_symbols_over_mouth::face_with_symbols_over_mouth::face_with_symbols_over_mouth:

    24.06.2025

  • Динамов

    Степашин - Враг Динамо и успешного СПОРТИВНОГО будущего Динамо. Такая же tваRина, как Костин, Гафин и Пивоваров с Изотовым. Присосались к телу Динамо и пьют из него кровинушку, Gады.:face_with_symbols_over_mouth::face_with_symbols_over_mouth::face_with_symbols_over_mouth:

    24.06.2025

  • Пан Юзеф

    Очень нужна, ни магу

    24.06.2025

  • Пан Юзеф

    Нарва - русский город, временно оккупированный

    24.06.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    Боже какое Лицемерие!!! Несколько тезисов из большого интервью на главной странице - Ложь!!! Совсем скурвился "ленинградец" в Москве. Как говорил Данила Богров: ? — Вот ты говорил, город — сила, а тут слабые все... — Город — это злая сила... Сильные приезжают, становятся слабыми, город забирает силу... Вот и ты пропал! ? :clapper: Брат У Степашина Москва забрала не только Силу, но и Совесть!

    24.06.2025

  • Пан Юзеф

    Нарва- русский город

    24.06.2025

  • Пан Юзеф

    это ты клон дешевый

    24.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Ты покидаешь государства-своего гражданства РФ. Зачем российским погоаничникам знать о твоих отношениях со страной в которую ты вьезжаешь? Ну может что-то наши дополнительно сверх меры бдят, но так то у тебя свободный выезд (если нет внутренних ограничений), дальше уже твое дело

    24.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Зачем?

    24.06.2025

  • ёzhic8

    виза то, нужна в российском загранпаспорте, для выезда

    24.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Так он выезжает и вьезжает в Россию по паспорту РФ, а в Эстонию по пасорту Эстонии. Российское государство ранее вообще этим вопросом не интересовалось, а теперь вроде надо информировать о гражданстве и виде на жительство иностранного государства под риском адм ответственности

    24.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Именно. Или как бвл свидетелем ситупции. Едут мужики и бухают в автобусе. Подходит контролер-биллетер и говорит: - за проезд. Тут один из них: - О! за проезд! Чокаются и выпивают залпом

    24.06.2025

  • ёzhic8

    то есть для России он россиянин, случайно имеющий ээстоонский паспорт? понятно, только как же закон "О государственной границе"? там где о документах для пересечения её говорится граждане России въезжают и выезжают по российскому загранпаспорту, а для него виза нужна эстонская

    24.06.2025

  • Pol Pol

    Ты прям как этот ... Генерал Булдаков .... ему лишь бы ... НУ, за .... А так то, конечно, хотелось бы ....

    24.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Виза тут значение не именет: он может выехать из России по рос паспорту, а вьехать в Эстонию по эстонскому

    24.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Не признает это значит не имеет договора о признании двойного гражданства, такой раньше у РФ был только с Таджикистаном, да и то применительно к военнослужащим. В прямом смысле российкое государство говорит, что знать не знает и не хочет знать про гражданство иных государств у своих граждан

    24.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Ну, за хорошую погоду!

    24.06.2025

  • Солёный

    У Газзавева был неудачный опыт еще до Алании... 0:6 от Айнтрахта...

    24.06.2025

  • ёzhic8

    "не признаёт" это как - его в Ивангороде на переходе не выпускают без эстонской визы?

    24.06.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Под основной статьей мало, что комменты закрыты - там еще лайков поставлено немеряно!))) Вот уж фуфло...

    24.06.2025

  • Valekka

    Всё вокруг назначения сплошное враньё! Во первых : Карпин говорит,что на сборную уходит всего несколько дней и совмещение не страшно.Но из Ростова он ушёл,сказав,что устал на два фронта работать-лжец! Во-вторых : Черчесова не рассматривали-просто держали в уме,если с Валерой,вдруг,сорвётся. В третьих : СКарпиным договорились уже в Январе и Личка знал об этом,поэтому и просела игра,при этом сказалась и травма Тюкавина. В четвёртых : удалив Личку,говорит банкир,расчитывали на встряску.Но дело в том,что не расчитывали на удачу Гусева.И как его назначить,когда Карпину пообещали? По всем понятиям-Карпин нагло "подсидел" Личку вместе с руководством! Футбольный Бог такое не прощает.Ничего против Динамо никогда плохого не говорил,но,надеюсь,им аукнется такая непорядочность,а Карпин не появится больше ни в одной команде РПЛ!

    24.06.2025

  • Дед Пихто

    Он ничего не перепутал, Карпин это не совсем отечественный тренер.

    24.06.2025

  • Pol Pol

    Кисло ... пока . Да всё как то сдвинулось, есть такое впечатление ... и май уже ... никакой ни май, а скорее начало апреля ... ну и так далее, по списку .... так что, нет, настоящего, зверского, так что б ... - Врубите поскорей вентилятор, а то сдохну ! ... неее, такого пока и близко нету. Но как тока ... так я те сразу, всё расскажу !

    24.06.2025

  • Грег Хаус

    - Сразу договорились, что будет отечественный тренер. Голимая пропаганда.

    24.06.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Сколько их было,чего достигли?

    24.06.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Да они тебе дубинками мозги вправят недоумку!

    24.06.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    ты скоммуниздил !

    24.06.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Ну не тебе одному трындеть.К его словам хоть прислушиваются.

    24.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Как у вас лето в этому году? Началось али в ожидании?

    24.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Раньше зарегистриовался, но ник скопировал мой после того, как я его первым раскрутил. Ну ничего - мы теперь отличаемся в последней букве:)

    24.06.2025

  • Pol Pol

    А проще нельзя было ? Сразу скумекали ; говно будет наше, исключительно отечественное ! Обещали ? Да наверняка ! И не Динама, конечная цель, это просто, площадка, для отталкивания ! Сдался это Динамо, Карпину ??? Да не в малейшей мере .... как пришелец, так и ушелец ! Но других вариантов, на этот момент, не было .... а Гуся сняли, потому что, видимо, ... либо был уговор, либо ещё кто то подсуетился ... может даже с берегов Невы, не смог тормознуть Краснодар, ну и .... гуляй от седава !

    24.06.2025

  • Инопланетный гость

    Это ты клон, я раньше зарегистрирован. Ты хорёк - демократ, вот и будь им.

    24.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Клон, пшел вон!

    24.06.2025

  • Инопланетный гость

    Понаберут эстонцев в ментовку, а они даже стрелять не умеют!

    24.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Таки он нашел - Карпина:)

    24.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Для «патриотов» справочная информация: Карпин является гражданином РФ, причем Россия не признает его гражданином других государств. Таким образом, Карпин - отечественный тренер.

    24.06.2025

  • ngil

    С импортозамещением у нас не очень-то получается.

    24.06.2025

  • Строгий-но-справедливый

    Степашин на своем месте, - безвредно потрындеть про футбол и перспективы Динамо. По Сеньке шапка. А то Счетная палата, Силовые структуры, "кандидат в президенты"...

    24.06.2025

  • Millwall82

    степашка, где хрюшу потерял?

    24.06.2025

  • александр Тарасов

    Ну и правильно. Сильный иностранец к нам не пойдет, а своих, таких как Карп, хоть пруд пруди. Но у Карпа харизма.

    24.06.2025

  • рustot

    Балабольство одно

    24.06.2025

  • Nik

    эстонец

    24.06.2025

  • Иван

    а чего под главной статьей скрыли комментарии? такие ссыкуны стали в СЭ

    24.06.2025

  • инок

    Валерий Карпин: "Идёт какой-то хрен, похож на иностранного тренера".))

    24.06.2025

  • Faierman 32

    А зачем тогда эстонца взяли?

    24.06.2025

  • AnTaras

    Патриоты:grinning:

    24.06.2025

    • Степашин — об уходе Лички: «Расставание было своевременным»

    Степашин — о трансферной политике «Динамо»: «Есть договоренности не переманивать футболистов со всеми клубами, кроме «Зенита»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

