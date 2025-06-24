Степашин — о приглашении Карпина в «Динамо»: «Сразу договорились, что будет отечественный тренер»

Член совета директоров, председатель консультативного совета «Динамо» Сергей Степашин в интервью «СЭ» рассказал о приглашении Валерия Карпина в московскую команду.

— Вам нравится это решение с приглашением Карпина? Какие были другие варианты?

— Мы сразу договорились, что это будет отечественный тренер. Эта и моя позиция была, как члена совета директоров и председателя консультативного совета «Динамо». Рассматривался, не буду скрывать, и Станислав Саламович Черчесов, который имеет опыт работы не только в «Спартаке» и сборной, но и в «Динамо». Причем не самый плохой, особенно успешный в Лиге Европы. В итоге остановились на Валерии Карпине, приняв во внимание его подход к футболу, к стилю игры, его взаимоотношения с людьми, в том числе со спортивным директором Желько Бувачем. Многих игроков «Динамо» он хорошо знает. С Глебовым и Осипенко работал в «Ростове» еще в прошлом сезоне. А со всеми этими разговорами о том, что Карпин ничего не выигрывал, я не соглашусь. Во-первых, второе место со «Спартаком» дважды брал в свое время. Во-вторых, со сборной побеждал и вполне мог вывести в финальную часть первенства мира. Нас просто отстранили из-за событий 2022 года. Ну и сборная-то сейчас играющая. Понятно, что многие соперники не самые сильные, но команда играющая. Поэтому я думаю, что все должно у Карпина в «Динамо» получиться.

А кто говорит про золото... Ну, ведь все тренеры когда-то побеждают первый раз. Я, кстати, и своему товарищу Валерию Газзаеву напомнил: в «Спартак-Аланию» он пришел без чемпионского опыта, но занял первое место. Ничего не помешало. Потом уже был не очень удачный эксперимент с «Динамо», когда пришлось уйти, и славные годы в ЦСКА.

Бело-голубые объявили о назначении Карпина на пост главного тренера команды 13 июня. 56-летний специалист подписал контракт на три сезона — до лета 2028 года. Он будет совмещать работу в «Динамо» и сборной России.