Степашин — о приглашении Карпина в «Динамо»: «Сразу договорились, что будет отечественный тренер»
Член совета директоров, председатель консультативного совета «Динамо» Сергей Степашин в интервью «СЭ» рассказал о приглашении Валерия Карпина в московскую команду.
— Вам нравится это решение с приглашением Карпина? Какие были другие варианты?
— Мы сразу договорились, что это будет отечественный тренер. Эта и моя позиция была, как члена совета директоров и председателя консультативного совета «Динамо». Рассматривался, не буду скрывать, и Станислав Саламович Черчесов, который имеет опыт работы не только в «Спартаке» и сборной, но и в «Динамо». Причем не самый плохой, особенно успешный в Лиге Европы. В итоге остановились на Валерии Карпине, приняв во внимание его подход к футболу, к стилю игры, его взаимоотношения с людьми, в том числе со спортивным директором Желько Бувачем. Многих игроков «Динамо» он хорошо знает. С Глебовым и Осипенко работал в «Ростове» еще в прошлом сезоне. А со всеми этими разговорами о том, что Карпин ничего не выигрывал, я не соглашусь. Во-первых, второе место со «Спартаком» дважды брал в свое время. Во-вторых, со сборной побеждал и вполне мог вывести в финальную часть первенства мира. Нас просто отстранили из-за событий 2022 года. Ну и сборная-то сейчас играющая. Понятно, что многие соперники не самые сильные, но команда играющая. Поэтому я думаю, что все должно у Карпина в «Динамо» получиться.
А кто говорит про золото... Ну, ведь все тренеры когда-то побеждают первый раз. Я, кстати, и своему товарищу Валерию Газзаеву напомнил: в «Спартак-Аланию» он пришел без чемпионского опыта, но занял первое место. Ничего не помешало. Потом уже был не очень удачный эксперимент с «Динамо», когда пришлось уйти, и славные годы в ЦСКА.
Бело-голубые объявили о назначении Карпина на пост главного тренера команды 13 июня. 56-летний специалист подписал контракт на три сезона — до лета 2028 года. Он будет совмещать работу в «Динамо» и сборной России.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|10
|6
|3
|1
|19-8
|21
|
2
|Локомотив
|10
|5
|5
|0
|21-13
|20
|
3
|Краснодар
|10
|6
|2
|2
|20-7
|20
|
4
|Зенит
|10
|5
|4
|1
|20-9
|19
|
5
|Спартак
|10
|5
|3
|2
|17-14
|18
|
6
|Балтика
|10
|4
|5
|1
|13-6
|17
|
7
|Динамо
|10
|4
|3
|3
|15-12
|15
|
8
|Ахмат
|10
|4
|3
|3
|14-11
|15
|
9
|Рубин
|10
|4
|3
|3
|13-15
|15
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|3
|4
|16-19
|12
|
11
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|8-12
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|5-11
|10
|
13
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|13-21
|7
|
14
|Акрон
|10
|1
|4
|5
|12-17
|7
|
15
|Пари НН
|10
|2
|0
|8
|8-20
|6
|
16
|Сочи
|10
|0
|2
|8
|5-24
|2
|4.10
|13:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|4.10
|15:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|4.10
|17:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|4.10
|19:45
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|5.10
|12:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|5.10
|14:15
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|5.10
|19:00
|
Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Николай Рассказов
Крылья Советов
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Диего Коста
Краснодар
|9
|1
|2
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|10
|1
|2
|
|
Ярослав Крашевский
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|1