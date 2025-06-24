Степашин — о работе менеджмента «Динамо»: «За маркетинг можно ставить пятерку»
Член совета директоров, председатель консультативного совета «Динамо» Сергей Степашин в интервью «СЭ» оценил работу менеджмента московского клуба.
— Если со спортивной точки зрения «Динамо» в прошедшем сезоне не провалилось, но и не решило поставленные задачи, то с маркетинговой клуб получает много комплиментов. Как оцените клубную работу в этом направлении?
— Я считаю, что она лучшая в стране. И это признают сегодня все. Я же вижу на матчах настроение болельщиков, сколько их приходит. И сравниваю с тем, что видели на стадионе «Динамо» до реконструкции, с этапом в Химках. Шесть-семь тысяч считалось чуть ли не за счастье. Мучение было. Сейчас все условия для болельщиков — для детей и для взрослых. И сам стадион лучший в России, я считаю. С точки зрения маркетинга сто процентов можно будет поставить пятерку. Гендиректор Павел Пивоваров — молодец, опыт перенял в том числе и ленинградского «Зенита».
Кстати, в конце июня или в начале июля будем проводить заседание совета директоров, консультативного совета, подведем итоги, расставим оценки и акценты по всем направлениям.
Есть ведь еще очень важное — академия, работа с молодежью. Здесь у нас тоже очень неплохие результаты. Тюкавин, Гладышев, Захарян, Окишора мы уже назвали, еще играют Скопинцев, Лещук, Кутицкий, Александров, Смелов, Боков... Но не останавливаемся, а только расширяем географию. У нас филиалы академии есть в Махачкале, Ульяновске, Барнауле, Воронеже, Владивостоке, Великом Новгороде. Почти миллиард рублей ежегодно мы тратим на академию, на детей.
К слову, я недавно был в Махачкале. Мы там приняли решение, что стадион «Динамо» теперь будет у клуба в долгосрочной аренде. Руководство Дагестана нашло интересных спонсоров. Все-таки «Динамо» должно играть на динамовском стадионе. Тем более в Махачкале это хорошее место, намоленное. Арена будет имени бывшего руководителя Дагестана, Героя Труда, к сожалению, уже покойного Магомедали Магомедова. Такое решение мы там приняли.
Бывая в Махачкале, я всегда приезжаю в филиал нашей академии «Динамо». В ней занимается сегодня уже порядка двухсот мальчишек. Не все, может быть, станут профессиональными футболистами, но в горы с автоматами они уже точно не побегут. Это очень важно. Спорт воспитывает людей, особенно коллективный спорт. Кстати, несколько мальчиков из дагестанского филиала уже перебрались в нашу московскую академию, отдача есть.
В Дагестане очень любят футбол. Кстати, «Динамо» Махачкала, за которое я тоже переживаю и болею, не опозорилось в дебютном сезоне в РПЛ, выступило неплохо.
Про филиалы сказали, но есть и другая история — это франшизы. И она тоже очень здорово развивается, открыто 150 школ почти в половине субъектов России. Да и нашей страной не ограничиваемся — есть в Узбекистане, Казахстане, Азербайджане и в Белоруссии. Планируем открыть несколько школ по франшизе в Африке. Африканский футбол интересен. Глядишь, подтянем оттуда мальчишек к себе.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|10
|6
|3
|1
|19-8
|21
|
2
|Локомотив
|10
|5
|5
|0
|21-13
|20
|
3
|Краснодар
|10
|6
|2
|2
|20-7
|20
|
4
|Зенит
|10
|5
|4
|1
|20-9
|19
|
5
|Спартак
|10
|5
|3
|2
|17-14
|18
|
6
|Балтика
|10
|4
|5
|1
|13-6
|17
|
7
|Динамо
|10
|4
|3
|3
|15-12
|15
|
8
|Ахмат
|10
|4
|3
|3
|14-11
|15
|
9
|Рубин
|10
|4
|3
|3
|13-15
|15
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|3
|4
|16-19
|12
|
11
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|8-12
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|5-11
|10
|
13
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|13-21
|7
|
14
|Акрон
|10
|1
|4
|5
|12-17
|7
|
15
|Пари НН
|10
|2
|0
|8
|8-20
|6
|
16
|Сочи
|10
|0
|2
|8
|5-24
|2
|4.10
|13:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|4.10
|15:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|4.10
|17:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|4.10
|19:45
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|5.10
|12:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|5.10
|14:15
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|5.10
|19:00
|
Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Николай Рассказов
Крылья Советов
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Диего Коста
Краснодар
|9
|1
|2
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|10
|1
|2
|
|
Ярослав Крашевский
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|1