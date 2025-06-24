Футбол
24 июня, 11:00

Степашин — о работе менеджмента «Динамо»: «За маркетинг можно ставить пятерку»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Сергей Степашин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Член совета директоров, председатель консультативного совета «Динамо» Сергей Степашин в интервью «СЭ» оценил работу менеджмента московского клуба.

— Если со спортивной точки зрения «Динамо» в прошедшем сезоне не провалилось, но и не решило поставленные задачи, то с маркетинговой клуб получает много комплиментов. Как оцените клубную работу в этом направлении?

— Я считаю, что она лучшая в стране. И это признают сегодня все. Я же вижу на матчах настроение болельщиков, сколько их приходит. И сравниваю с тем, что видели на стадионе «Динамо» до реконструкции, с этапом в Химках. Шесть-семь тысяч считалось чуть ли не за счастье. Мучение было. Сейчас все условия для болельщиков — для детей и для взрослых. И сам стадион лучший в России, я считаю. С точки зрения маркетинга сто процентов можно будет поставить пятерку. Гендиректор Павел Пивоваров — молодец, опыт перенял в том числе и ленинградского «Зенита».

Кстати, в конце июня или в начале июля будем проводить заседание совета директоров, консультативного совета, подведем итоги, расставим оценки и акценты по всем направлениям.

Есть ведь еще очень важное — академия, работа с молодежью. Здесь у нас тоже очень неплохие результаты. Тюкавин, Гладышев, Захарян, Окишора мы уже назвали, еще играют Скопинцев, Лещук, Кутицкий, Александров, Смелов, Боков... Но не останавливаемся, а только расширяем географию. У нас филиалы академии есть в Махачкале, Ульяновске, Барнауле, Воронеже, Владивостоке, Великом Новгороде. Почти миллиард рублей ежегодно мы тратим на академию, на детей.

К слову, я недавно был в Махачкале. Мы там приняли решение, что стадион «Динамо» теперь будет у клуба в долгосрочной аренде. Руководство Дагестана нашло интересных спонсоров. Все-таки «Динамо» должно играть на динамовском стадионе. Тем более в Махачкале это хорошее место, намоленное. Арена будет имени бывшего руководителя Дагестана, Героя Труда, к сожалению, уже покойного Магомедали Магомедова. Такое решение мы там приняли.
Бывая в Махачкале, я всегда приезжаю в филиал нашей академии «Динамо». В ней занимается сегодня уже порядка двухсот мальчишек. Не все, может быть, станут профессиональными футболистами, но в горы с автоматами они уже точно не побегут. Это очень важно. Спорт воспитывает людей, особенно коллективный спорт. Кстати, несколько мальчиков из дагестанского филиала уже перебрались в нашу московскую академию, отдача есть.

В Дагестане очень любят футбол. Кстати, «Динамо» Махачкала, за которое я тоже переживаю и болею, не опозорилось в дебютном сезоне в РПЛ, выступило неплохо.
Про филиалы сказали, но есть и другая история — это франшизы. И она тоже очень здорово развивается, открыто 150 школ почти в половине субъектов России. Да и нашей страной не ограничиваемся — есть в Узбекистане, Казахстане, Азербайджане и в Белоруссии. Планируем открыть несколько школ по франшизе в Африке. Африканский футбол интересен. Глядишь, подтянем оттуда мальчишек к себе.

Валерий Карпин и&nbsp;Сергей Степашин.«Карпин — «живой», с харизмой. «Динамо» такой и нужен». Степашин — о Галицком, Тюкавине и санкциях
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Сергей Степашин
