Степашин оценил работу судей: «Сказал Карасеву: «Сергей, извинись»
Член совета директоров, председатель консультативного совета «Динамо» Сергей Степашин в интервью «СЭ» поделился мнением о работе судей в минувшем сезоне.
— «Динамо» довольно часто в этом сезоне было недовольно работой судей. Ваш взгляд на эту проблему?
— Ну, наконец-то мой тезка Сергей Карасев признался в интервью, что явно ошибся, когда не дал пенальти в нашем матче с «Краснодаром». Помните? Неизвестно, кстати, кто бы еще стал чемпионом, поставь он тогда 11-метровый. Я с Карасевым лично знаком. Как-то пересеклись, я говорю: «Сергей, извинись». Извинился публично.
Вы знаете, вопрос даже не столько к судьям в поле, они тоже люди. У меня больше вопрос к ВАР. С этим нововведением, откровенно говоря, судейство не особенно улучшилось. По 6-7 минут смотрят, а потом допускают ошибки, которые для меня непонятны. Точнее, понятны, там такие же люди сидят. Единственное, где ВАР, на мой взгляд, почти не допускает ошибок, — определение офсайда. Может быть, одна-две спорные ситуации — как проводились линии. Вот «Зенит» все время оспаривает это по матчу со «Спартаком», но в целом с линиями примерно понятно. А вот по пенальти, по другим вопросам... Кстати, эта история не только в российском футболе. И в европейских чемпионатах, и в Лиге чемпионов масса вопросов.
— Получается, ничего с этим не сделаешь?
— Думаю, надо экспериментировать. Может быть, действительно лучший выход — искусственный интеллект. Я серьезно. Почему бы нет? Чтобы автоматически система определяла нарушения, человек не участвовал. В Америке же такси уже ездят без водителя. Правда, сейчас там их сжигают на протестах, но это уже другая история. Придет время, увидим, как судит искусственный интеллект. Если доживем, конечно.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|10
|6
|3
|1
|19-8
|21
|
2
|Локомотив
|10
|5
|5
|0
|21-13
|20
|
3
|Краснодар
|10
|6
|2
|2
|20-7
|20
|
4
|Зенит
|10
|5
|4
|1
|20-9
|19
|
5
|Спартак
|10
|5
|3
|2
|17-14
|18
|
6
|Балтика
|10
|4
|5
|1
|13-6
|17
|
7
|Динамо
|10
|4
|3
|3
|15-12
|15
|
8
|Ахмат
|10
|4
|3
|3
|14-11
|15
|
9
|Рубин
|10
|4
|3
|3
|13-15
|15
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|3
|4
|16-19
|12
|
11
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|8-12
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|5-11
|10
|
13
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|13-21
|7
|
14
|Акрон
|10
|1
|4
|5
|12-17
|7
|
15
|Пари НН
|10
|2
|0
|8
|8-20
|6
|
16
|Сочи
|10
|0
|2
|8
|5-24
|2
|4.10
|13:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|4.10
|15:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|4.10
|17:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|4.10
|19:45
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|5.10
|12:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|5.10
|14:15
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|5.10
|19:00
|
Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Николай Рассказов
Крылья Советов
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Диего Коста
Краснодар
|9
|1
|2
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|10
|1
|2
|
|
Ярослав Крашевский
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|1