Степашин оценил работу судей: «Сказал Карасеву: «Сергей, извинись»

Член совета директоров, председатель консультативного совета «Динамо» Сергей Степашин в интервью «СЭ» поделился мнением о работе судей в минувшем сезоне.

— «Динамо» довольно часто в этом сезоне было недовольно работой судей. Ваш взгляд на эту проблему?

— Ну, наконец-то мой тезка Сергей Карасев признался в интервью, что явно ошибся, когда не дал пенальти в нашем матче с «Краснодаром». Помните? Неизвестно, кстати, кто бы еще стал чемпионом, поставь он тогда 11-метровый. Я с Карасевым лично знаком. Как-то пересеклись, я говорю: «Сергей, извинись». Извинился публично.

Вы знаете, вопрос даже не столько к судьям в поле, они тоже люди. У меня больше вопрос к ВАР. С этим нововведением, откровенно говоря, судейство не особенно улучшилось. По 6-7 минут смотрят, а потом допускают ошибки, которые для меня непонятны. Точнее, понятны, там такие же люди сидят. Единственное, где ВАР, на мой взгляд, почти не допускает ошибок, — определение офсайда. Может быть, одна-две спорные ситуации — как проводились линии. Вот «Зенит» все время оспаривает это по матчу со «Спартаком», но в целом с линиями примерно понятно. А вот по пенальти, по другим вопросам... Кстати, эта история не только в российском футболе. И в европейских чемпионатах, и в Лиге чемпионов масса вопросов.

— Получается, ничего с этим не сделаешь?

— Думаю, надо экспериментировать. Может быть, действительно лучший выход — искусственный интеллект. Я серьезно. Почему бы нет? Чтобы автоматически система определяла нарушения, человек не участвовал. В Америке же такси уже ездят без водителя. Правда, сейчас там их сжигают на протестах, но это уже другая история. Придет время, увидим, как судит искусственный интеллект. Если доживем, конечно.