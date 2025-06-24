Футбол
24 июня, 11:15

Степашин оценил работу судей: «Сказал Карасеву: «Сергей, извинись»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Член совета директоров, председатель консультативного совета «Динамо» Сергей Степашин в интервью «СЭ» поделился мнением о работе судей в минувшем сезоне.

— «Динамо» довольно часто в этом сезоне было недовольно работой судей. Ваш взгляд на эту проблему?

— Ну, наконец-то мой тезка Сергей Карасев признался в интервью, что явно ошибся, когда не дал пенальти в нашем матче с «Краснодаром». Помните? Неизвестно, кстати, кто бы еще стал чемпионом, поставь он тогда 11-метровый. Я с Карасевым лично знаком. Как-то пересеклись, я говорю: «Сергей, извинись». Извинился публично.

Вы знаете, вопрос даже не столько к судьям в поле, они тоже люди. У меня больше вопрос к ВАР. С этим нововведением, откровенно говоря, судейство не особенно улучшилось. По 6-7 минут смотрят, а потом допускают ошибки, которые для меня непонятны. Точнее, понятны, там такие же люди сидят. Единственное, где ВАР, на мой взгляд, почти не допускает ошибок, — определение офсайда. Может быть, одна-две спорные ситуации — как проводились линии. Вот «Зенит» все время оспаривает это по матчу со «Спартаком», но в целом с линиями примерно понятно. А вот по пенальти, по другим вопросам... Кстати, эта история не только в российском футболе. И в европейских чемпионатах, и в Лиге чемпионов масса вопросов.

— Получается, ничего с этим не сделаешь?

— Думаю, надо экспериментировать. Может быть, действительно лучший выход — искусственный интеллект. Я серьезно. Почему бы нет? Чтобы автоматически система определяла нарушения, человек не участвовал. В Америке же такси уже ездят без водителя. Правда, сейчас там их сжигают на протестах, но это уже другая история. Придет время, увидим, как судит искусственный интеллект. Если доживем, конечно.

Валерий Карпин и&nbsp;Сергей Степашин.«Карпин — «живой», с харизмой. «Динамо» такой и нужен». Степашин — о Галицком, Тюкавине и санкциях
