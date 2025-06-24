Степашин — об уходе Лички: «Расставание было своевременным»

Член совета директоров, председатель консультативного совета «Динамо» Сергей Степашин в интервью «СЭ» назвал своевременным расставание с бывшим главным тренером бело-голубых Марцелом Личкой.

— С Личкой, кстати, я говорил уже после его ухода — звонил ему в Прагу. Поблагодарил Марцела по-человечески. У нас были нормальные отношения, он ушел без обид. Надеюсь, Личка себя еще проявит. Если пока и не в России, то в других чемпионатах.

— Расставание за четыре тура до конца вышло своевременным? На этот счет были разные мнения.

— Мы тоже до последнего думали, стоило или не стоило это делать именно тогда. Но, оглядываясь назад, можно констатировать, что замена получилась своевременной — команда встрепенулась. Мера вынужденная, у нас нет желания часто менять тренеров. Надеюсь, Карпин отработает положенный срок, если, конечно, сборная не вернется на международную арену.

Личка возглавлял «Динамо» с 2023 года. 1 мая московский клуб объявил об увольнении 47-летнего специалиста. Новым главным тренером команды стал Валерий Карпин, который будет совмещать должности в «Динамо» и сборной России.