Семак — о будущем Бакаева: «Не слышал о предложении от «Локомотива»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не в курсе о предложении «Локомотива» по полузащитнику Зелимхану Бакаеву.
— Была информация, что «Локомотив» сделал предложение по Бакаеву, но клуб отказался. Какова вероятность, что он будет получать больше игрового времени?
— Я рассчитываю на всех игроков в составе. Поздравляю Зелимхана с днем рождения. Количество игрового времени зависит от того, как игрок проявляет себя. Не слышал о предложении от «Локомотива». Может, руководство и получало, но я слышу впервые. Предложения рассматриваются исходя из желания игрока и интересов клуба.
26-летний Бакаев выступает за «Зенит» с 2022 года. В минувшем сезоне он провел 26 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.
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4
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5
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8
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9
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10
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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|22.07
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
|- : -
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
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Урал – ЦСКА
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