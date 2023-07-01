Камоцци заявил, что в Европе следят за футболистами из РПЛ
Итальянский функционер Франко Камоцци поделился мнением о возможных трансферах футболистов из России в Европу.
«В Европе следят за футболистами из РПЛ. Такие трансферы вполне возможны. Почему нет», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».
28 июня инсайдер Джанлука ди Марцио сообщил об интересе «Лацио», «Вероны», «Дженоа» и «Спортинга» к защитнику «Спартака» Даниилу Хлусевичу. Спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани опроверг информацию об интересе к защитнику «Спартака» Даниилу Хлусевичу.
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2
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3
|Спартак
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|0-0
|0
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4
|Ростов
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|0
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|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
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|0
|0
|0-0
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7
|Оренбург
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|0-0
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8
|Локомотив
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|0-0
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9
|Динамо
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
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|0-0
|0
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11
|Урал
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
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Ростов – Факел
|- : -
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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