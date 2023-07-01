Камоцци заявил, что в Европе следят за футболистами из РПЛ

Итальянский функционер Франко Камоцци поделился мнением о возможных трансферах футболистов из России в Европу.

«В Европе следят за футболистами из РПЛ. Такие трансферы вполне возможны. Почему нет», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

28 июня инсайдер Джанлука ди Марцио сообщил об интересе «Лацио», «Вероны», «Дженоа» и «Спортинга» к защитнику «Спартака» Даниилу Хлусевичу. Спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани опроверг информацию об интересе к защитнику «Спартака» Даниилу Хлусевичу.