Дзюба рассказал, что хотел бы попробовать себя в роли тренера
Форвард «Локомотива» Артем Дзюба в разговоре с «СЭ» с дня Московского спорта ответил на вопрос, хотел бы он попробовать себя в роли тренера.
— Хочу попробовать. Все говорят, что это совсем другой мир, — сказал Дзюба. — Мне это интересно, потому что игроки, когда становятся специалистами — меняются. Я хочу оставаться самим собой.
— Тогда вышел фильм «Тренер». Это похоже на работу с командой или это художественный вымысел?
— Отчасти. Фильм очень приближенный. Козловский взял много футбольных ребят, там не все были профессиональные актеры. Не только Сычев, были ребята с футбольными школами, многих знал с детства. Козловский хотел создать фильм, чтобы были реалистично все.
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
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9
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10
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11
|Урал
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12
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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Спартак – Оренбург
|- : -
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Ростов – Факел
|- : -
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
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Локомотив – Рубин
|- : -
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
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