Дзюба рассказал, что хотел бы попробовать себя в роли тренера

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба в разговоре с «СЭ» с дня Московского спорта ответил на вопрос, хотел бы он попробовать себя в роли тренера.

— Хочу попробовать. Все говорят, что это совсем другой мир, — сказал Дзюба. — Мне это интересно, потому что игроки, когда становятся специалистами — меняются. Я хочу оставаться самим собой.

— Тогда вышел фильм «Тренер». Это похоже на работу с командой или это художественный вымысел?

— Отчасти. Фильм очень приближенный. Козловский взял много футбольных ребят, там не все были профессиональные актеры. Не только Сычев, были ребята с футбольными школами, многих знал с детства. Козловский хотел создать фильм, чтобы были реалистично все.